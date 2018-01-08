Умер первый зять Тимошенко

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался.

О смерти бывшего мужа Евгении Тимошенко на своей странице в Facebook сообщил украинский байкер Александр Сирота, входящий в клуб "Падонки".

"Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром Брат!", — написал Сирота.

Причина смерти не называется.

Александр Сирота, facebook Шон Карр

@klo.oil Шон Карр

Шон Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись в 2012.