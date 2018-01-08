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    Общество

    Умер первый зять Тимошенко

    (обновлено: )184105
    49-летний музыкант и байкер Шон Карр из Великобритании, который был первым мужем Евгении Тимошенко, скончался.
    Шон Карр
    Александр Сирота, facebook

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. 

    О смерти бывшего мужа Евгении Тимошенко на своей странице в Facebook сообщил украинский байкер Александр Сирота, входящий в клуб "Падонки". 

    "Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром Брат!", — написал Сирота.

    Причина смерти не называется.

    @klo.oil
    Шон Карр

    Шон Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись в 2012.

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