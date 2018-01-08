наверх
08.01.201821:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Радикалы прекратили блокировать Киево-Печерскую Лавру

    (обновлено: )429
    Радикалы из националистической организации "С14", сообщили что акция протеста возле Киево-Печерской Лавры завершилась.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации "С14" перестали блокировать въезд в Киево-Печерскую Лавру, сообщается на странице организации в Facebook.

    "Акция возле Киево-Печерской Лавры завершилась", — говорится в сообщении.

    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

    Напомним, ранее в понедельник несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Одесса после празднования Нового года
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?