Радикалы прекратили блокировать Киево-Печерскую Лавру

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации "С14" перестали блокировать въезд в Киево-Печерскую Лавру, сообщается на странице организации в Facebook.

"Акция возле Киево-Печерской Лавры завершилась", — говорится в сообщении.

C14 news Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

Напомним, ранее в понедельник несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.