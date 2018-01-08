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    Киев

    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру в Киеве

    (обновлено: )1913031
    Как заявили активисты националистической организации "С14", они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинцев, крещеных не в церкви УПЦ МП.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news

    КИЕВ, 8 янв  — РИА Новости Украина. Несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.

    Об этом говорится в сообщениях "С14" на странице в Facebook

    Как заявили активисты националистической организации, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

    По информации "Громадське ТВ", к участникам протеста вышел наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и ряд священнослужителей, которые ведут переговоры с радикалами.

    Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствует радикалам.

    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

    Ранее сообщалось, что священник УПЦ МП отказался во время похорон отпевать 2-летнего мальчика, погибшего в результате несчастного случая, писала "Украинская правда".

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