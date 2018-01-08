Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру в Киеве

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.
Об этом говорится в сообщениях "С14" на странице в Facebook.
Как заявили активисты националистической организации, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.
По информации "Громадське ТВ", к участникам протеста вышел наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и ряд священнослужителей, которые ведут переговоры с радикалами.
Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствует радикалам.
Ранее сообщалось, что священник УПЦ МП отказался во время похорон отпевать 2-летнего мальчика, погибшего в результате несчастного случая, писала "Украинская правда".