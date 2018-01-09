Радикалы объявили о продолжении блокады Киево-Печерской лавры

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации "С14" намерены продолжить акции, направленные против УПЦ МП; Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на координатора "С14" Маркияна Яциняка.

Отвечая на вопрос, что в "С14" планируют предпринять после акции, проведенной в лавре 8 января, он пообещал: "Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива".

По словам Яциняка, Киево-Печерская лавра будет ключевым местом, где будут проходить акции националистической организации.

"Возможно, будут и другие объекты, но лавра — главный "штаб", откуда они распространяют свои идеи "русского мира", — сказал активист.

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Напомним, ранее в понедельник несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.