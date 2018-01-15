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    Общество

    "Правый сектор" устроил протест возле собора УПЦ МП в Тернополе

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (24)

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    Участники акции повесили на ворота собора в Тернополе окровавленные детские игрушки в знак протеста против священнослужителя УПЦ МП, отказавшегося отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат.
    Окровавленные игрушки на воротах храма УПЦ МП в Тернополе
    facebook.com/rs.ternopil

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Представители "Правого сектора" провели в воскресенье акцию возле Собора Веры, Надежды, Любови и Софии Украинской православной церкви Московского патриархата — так они выступили против отказа священника УПЦ МП отпевать погибшего мальчика в Запорожье. 

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    Участники протеста повесили на ворота собора окровавленные детские игрушки.

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    "Когда общественные активисты вместе с тернополянами захотели войти только во двор храма, их не пустили, встретили со словами: "Ваш отец дьявол, и молитесь вы дьяволу", и сразу перекрыли проход", — говорится в сообщении пресс-службы тернопольской ячейки "Правого сектора".

    По их словам, в результате две женщины получили незначительные травмы.

    Скандал разгорелся после того, как в Запорожье священнослужитель УПЦ МП отказался отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат. 

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