"Правый сектор" устроил протест возле собора УПЦ МП в Тернополе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Представители "Правого сектора" провели в воскресенье акцию возле Собора Веры, Надежды, Любови и Софии Украинской православной церкви Московского патриархата — так они выступили против отказа священника УПЦ МП отпевать погибшего мальчика в Запорожье.

Участники протеста повесили на ворота собора окровавленные детские игрушки.

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"Когда общественные активисты вместе с тернополянами захотели войти только во двор храма, их не пустили, встретили со словами: "Ваш отец дьявол, и молитесь вы дьяволу", и сразу перекрыли проход", — говорится в сообщении пресс-службы тернопольской ячейки "Правого сектора".

По их словам, в результате две женщины получили незначительные травмы.

Скандал разгорелся после того, как в Запорожье священнослужитель УПЦ МП отказался отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат.