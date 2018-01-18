Крещенский сочельник начинается у православных христиан

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Православная церковь в четверг встречает Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В украинских храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.

Слово "сочельник" (или "сочевник") происходит от слова "сочиво" — традиционной у восточных славян пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемой рисом. Для верующих Крещенский сочельник служит подготовкой к одному из 12 главных церковных праздников. В сам праздник Крещения, 19 января, Православная церковь вспоминает, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.

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Отмечать этот день христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, а дни между Рождеством и Крещением стали называться "святками" — святыми днями.

В Украине и некоторых других странах также существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). В водоемах заранее прорубается лед, обычно в форме креста.

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Ранее в КГГА назвали локации для празднования Крещения в столице.