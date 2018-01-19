"Кто плохо работает - вынырнет не сразу". Кличко и Ко окунулись в прорубь

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке "Наталка", сообщается на странице мэра в Facebook.
По словам мэра, это была не принудительная акция.
"Это была с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочение и закаливание команды. Сегодня большой христианский праздник и я хочу поздравить всех с Крещением. Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой — в Бога, в Украину и в наше дело!"- сказал Кличко после ныряния в Крещенскую воду.
Мэр также пошутил, обращаясь к главам районов и заместителей, что в следующем году те, кто будет плохо работать, могут вынырнули не сразу.
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