Как украинские политики грехи в проруби смывают

Справа налево - народне депутаты от Партии регионов Владимир Макеенко, Николай Азаров (на втором плане), Андрей Клюев (на втором плане), Нестор Шуфрич и лидер партии Виктор Янукович во время празднования Крещения Господнего в Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве в субботу, 19 января 2008 г.