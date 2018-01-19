Как украинские политики грехи в проруби смывают

Всенародной традицией стало купание в проруби на Крещение, дабы очиститься от грехов. Традиционно в воду погружаются с головой 3 раза, произнося: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Подхватили народный обычай окунаться в прорубь и украинские политики.
В свое время политическую моду на крещенские купания ввел третий президент Виктор Ющенко. Он стал первым президентом, рискнувшим окунуться в прорубь перед камерами.
В 2017 году депутат из Радикальной партии Ляшко Дмитрий Линько обнародовал фото с крещенских купаний вместе с экс-президентом Виктором Ющенко и его братом Петром. Также вместе с Линько окунались в прорубь его однопартийцы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук. Вип-прорубь находилась в Безрадичах в Обуховском районе Киевской области.
А вот экс-премьер Николай Азаров говорил, что не нырял в прорубь на Крещение, так как считал себя недостаточно закаленным для этого. Бывший президент Виктор Янукович также не был замечен в окунании в проруби.
Традицию окунаться в ледяную воду переняли и киевские мэры. Положил начало этому Александр Омельченко. В 2016 году окунуться в холодную воду решил и нынешний столичный мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром.
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