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    Фотоленты

    Как украинские политики грехи в проруби смывают

    (обновлено: )434
    Народный депутат от фракции Свобода Андрей Мохник купается во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 г.
    Леонид Черновецкий окунается в прорубь
    Народный депутат от фракции Свобода Игорь Мирошниченко выходит из воды во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 года
    Экс-президент Виктор Ющенко каждый год совершает Крещенские купания
    Бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко и экс-министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога любили окунуться в крещенскую прорубь
    Михаил Добкин еще будучи мэром Харькова продемонстрировал свою татуировку
    Справа налево - народне депутаты от Партии регионов Владимир Макеенко, Николай Азаров (на втором плане), Андрей Клюев (на втором плане), Нестор Шуфрич и лидер партии Виктор Янукович во время празднования Крещения Господнего в Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве в субботу, 19 января 2008 г.
    Николай Мельниченко, находящийся в США, в один из годов на Крещение купался в Мюнхене
    Экс-президент Виктор Ющенко каждый год совершает Крещенские купания.
    Добкин купался в проруби в футболке
    Депутат Александр Бригинец на Крещение окунается в Днепр возле Лавры
    Депутат Александр Бригинец на Крещение окунается в Днепр возле Лавры
    Бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий следовал примеру начальника, мэра Леонида Черновецкого
    Бывший мэр Запорожья Александр Син в позапрошлом году окунался на Крещение с женой
    Владимир Кличко на Крещение
    Виталий Кличко на Крещение
    Народный депутат Михаил Гаврилюк на Крещение
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного моржа и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного моржа и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного моржа и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    Народный депутат от фракции Свобода Андрей Мохник купается во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 г.
    Народный депутат от фракции "Свобода" Андрей Мохник купается во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 г.
    УНИАН
    Леонид Черновецкий окунается в прорубь
    Леонид Черновецкий окунается в прорубь
    Соцсети
    Народный депутат от фракции Свобода Игорь Мирошниченко выходит из воды во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 года
    Народный депутат от фракции "Свобода" Игорь Мирошниченко выходит из воды во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 года
    УНИАН
    Экс-президент Виктор Ющенко каждый год совершает Крещенские купания
    Экс-президент Виктор Ющенко каждый год совершает Крещенские купания
    Из персонального архива 057.ua
    Бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко и экс-министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога любили окунуться в крещенскую прорубь
    Бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко и экс-министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога любили окунуться в крещенскую прорубь
    niklife.com
    Михаил Добкин еще будучи мэром Харькова продемонстрировал свою татуировку
    Михаил Добкин еще будучи мэром Харькова продемонстрировал свою татуировку
    comments.ua
    Справа налево - народне депутаты от Партии регионов Владимир Макеенко, Николай Азаров (на втором плане), Андрей Клюев (на втором плане), Нестор Шуфрич и лидер партии Виктор Янукович во время празднования Крещения Господнего в Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве в субботу, 19 января 2008 г.
    Справа налево - народне депутаты от Партии регионов Владимир Макеенко, Николай Азаров (на втором плане), Андрей Клюев (на втором плане), Нестор Шуфрич и лидер партии Виктор Янукович во время празднования Крещения Господнего в Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве в субботу, 19 января 2008 г.
    УНИАН
    Николай Мельниченко, находящийся в США, в один из годов на Крещение купался в Мюнхене
    Николай Мельниченко, находящийся в США, в один из годов на Крещение купался в Мюнхене
    соцсети
    Экс-президент Виктор Ющенко каждый год совершает Крещенские купания.
    Экс-президент Виктор Ющенко каждый год совершает Крещенские купания.
    pl.com.ua
    Добкин купался в проруби в футболке
    Добкин купался в проруби в футболке
    tsn.ua
    Депутат Александр Бригинец на Крещение окунается в Днепр возле Лавры
    Депутат Александр Бригинец на Крещение окунается в Днепр возле Лавры
    vespig.wordpress.com
    Депутат Александр Бригинец на Крещение окунается в Днепр возле Лавры
    ДепутатАлександр Бригинец на Крещение окунается в Днепр возле Лавры
    vespig.wordpress.com
    Бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий следовал примеру начальника, мэра Леонида Черновецкого
    Бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий следовал примеру "начальника", мэра Леонида Черновецкого
    kmu.gov.ua
    Бывший мэр Запорожья Александр Син в позапрошлом году окунался на Крещение с женой
    Бывший мэр Запорожья Александр Син в позапрошлом году окунался на Крещение с женой
    vgorode.ua
    Владимир Кличко на Крещение
    Владимир Кличко на Крещение
    facebook.com/Vitaliy.Klychko
    Виталий Кличко на Крещение
    Виталий Кличко на Крещение
    facebook.com/Vitaliy.Klychko
    Народный депутат Михаил Гаврилюк на Крещение
    Народный депутат Михаил Гаврилюк на Крещение
    life.pravda.com.ua
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного моржа и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного "моржа" и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    соцсети
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного моржа и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного "моржа" и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    соцсети
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного моржа и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    Однопартийцы — Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук — искупались в компании опытного "моржа" и почитателя традиций экс-президента Виктора Ющенко. Нырнул в прорубь и брат экс-президента Петр Ющенко
    соцсети

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    Народный депутат от фракции "Свобода" Андрей Мохник купается во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 г.

    Всенародной традицией стало купание в проруби на Крещение, дабы очиститься от грехов. Традиционно в воду погружаются с головой 3 раза, произнося: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

    Подхватили народный обычай окунаться в прорубь и украинские политики. 

    В свое время политическую моду на крещенские купания ввел третий президент Виктор Ющенко. Он стал первым президентом, рискнувшим окунуться в прорубь перед камерами.

    В 2017 году депутат из Радикальной партии Ляшко Дмитрий Линько обнародовал фото с крещенских купаний вместе с экс-президентом Виктором Ющенко и его братом Петром. Также вместе с Линько окунались в прорубь его однопартийцы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук. Вип-прорубь находилась в Безрадичах в Обуховском районе Киевской области.

    А вот экс-премьер Николай Азаров говорил, что не нырял в прорубь на Крещение, так как считал себя недостаточно закаленным для этого. Бывший президент Виктор Янукович также не был замечен в окунании в проруби.

    Традицию окунаться в ледяную воду переняли и киевские мэры. Положил начало этому Александр Омельченко. В 2016 году окунуться в холодную воду решил и нынешний столичный мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром.

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