Это большой день, святой день. Украина отмечает Крещение

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Все-таки мы народ православный — и те, кто считает себя украинцем, и кто русским, и крещеные, и нехристи, и атеисты. Особенно видно это в дни церковных праздников. Вот Украина празднует Богоявление, или праздник Крещения Господня.

Знакомые (обычно никак религиозные чувства не проявляющие) ездили святить воду еще ночью. Кто-то и в проруби искупался — хотя священники предупреждают: нет в церкви такой традиции, в прорубь нырять — совсем не обязательно.

А утром от станции метро "Минская" в Киеве сквозь мокрую метель тянулся народ к Свято-Покровскому храму, внушительные очертания которого едва проглядывали сквозь снежную пелену: "Митрополит Онуфрий будет Днепр святить".

А многие и не знали о об этом — просто пришли, как положено, со своими баклажками. Многие с детьми, с колясками, настроение у всех приподнятое. Рождественская елка сияет разноцветными шарами. Колокольный звон. Выстроились дисциплинированно вокруг церкви, воду перед собой выставили. Вышел батюшка, освятил.

О чем люди говорят? Да молчат больше. Многие заходят в храм (там не протолкнуться), ставят свечи, прошепчут перед иконой молитву. Каждый о своем.

Вот и митрополит — в сопровождении свиты (можно было заметить и политиков, но, верно, не в этом качестве они сегодня) спускается к Днепру. Народ следом. Молитва, освящение вод.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Празднование Крещения 2018 в Киеве

Неподалеку отважные (лёд тонок!) рыбаки заняты своим делом. Над ними медленно пролетает квадракоптер, светит сквозь метель красными зрачками — идет съемка. На земле телеоператоры совещаются, как бы пробраться через толпу поближе к предстоятелю УПЦ. Решают: "Двинемся напролом".

Предстоятель весел и вполне для народа доступен. Охрана профессиональна — заметить ее сложно. Онуфрий советует верующим совершать омовения святой водой и окропить жилища.

"Я у митрополита благословение получил. Слышишь — колокола? Это у храма я… Нет, в воду не лез", — докладывает кому-то по мобильному мужик средних лет. Народ продолжает подходить к церкви — да, православные мы…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Празднование Крещения 2018 в Киеве

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Да и Крещение — один из главных праздников. О его значении рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

"Это большой день. С момента Крещения Господь открывается миру, как Мессия. С этого дня начинается Его добровольный путь Крестных страданий. В этот день нужно отвлечься от суеты. Помнить о том, что Господь любит нас, Он знает наше сердце. Бог пребывает вместе с людьми. В этот день важно быть в храме, чтобы проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно", — призвал Антоний, чьи слова цитирует Центр информации УПЦ.

Епископ Николай (Почтовый) на пресс-конференции в преддверии праздника пояснил: в день Крещения освящаются "все воды, которые есть на Земле". Теперь это крещенская вода — агиасма.

"Конечно, в каком-то смысле освящается и человек, который эту воду употребляет, освящается все, что окружает человека. Это время перемен, особое время, когда человек может изменить себя", — отметил епископ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Празднование Крещения 2018 в Киеве

Дай Бог, чтобы изменились к лучшему и люди, и страна, переживающая не самые светлые времена. Украинская православная церковь постоянно подвергается атакам, продолжается захват храмов, против священников открывают уголовные производства… Народ — да, православный, но разрознен, вражду сеют политики и СМИ.

Епископ, вспоминая о важных для церкви и верующих событиях ушедшего года, отметил стотысячный Крестный ход по случаю Дня крещения Руси. По его словам — "это одно из немногих событий, которое действительно объединяет наш народ". А будет ли и в этом году?— "Как Бог даст".

Действительно, единства не хватает. Православные воюют с православными на востоке Украины, забыв о родстве — какое уж тут единство? И конца этой братоубийственной войне пока не видно. УПЦ многое делает для будущего отрезвления и примирения. Недавний большой обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса состоялся по инициативе церкви.

Во время встречи с освобожденными и их родными митрополит Онуфрий пояснил: политики действуют в плоскости закона, а церковь — в плоскости милосердия. Может быть, в праздник Крещения и политики поймут, что милосердие — лучшая политика?

Что до продолжающихся атак на каноническую церковь, то политолог Руслан Бортник пояснил РИА Новости Украина: дело в том, что УПЦ никак не назвать церковью, подконтрольной власти, а ей, нынешней украинской власти, нужна церковь полностью контролируемая. Следовательно, атаки на УПЦ будут продолжены…