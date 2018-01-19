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    Митрополит Антоний рассказал о важности освящения воды на Крещение

    (обновлено: )16711
    Управляющий делами УПЦ рассказал, что сегодня по уставу Церкви после Божественной литургии во всех храмах совершается Великое освящение воды.
    Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич)
    сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В день Крещения Господня во время чина Великого освящения воды, освящается не только вода, но и вся природа человека, сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

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    "Это большой день. С момента Крещения Господь открывается миру, как Мессия. С этого дня начинается Его добровольный путь Крестных страданий. В этот день нужно отвлечься от суеты. Помнить о том, что Господь любит нас, Он знает наше сердце. Бог пребывает вместе с людьми. В этот день важно быть в храме, чтобы проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно", – призвал митрополит Антоний.

    Говоря о смысле праздника, митрополит Антоний объяснил, почему Крещение Господне называется также Богоявлением.

    "В день Богоявления мы вспоминаем событие эпохального значения: в жизнь каждого человека вошел Своей благодатью Господь наш Иисус Христос. Каждый из нас является наследником чуда сочетания Божественного и человеческого. В этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица: Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял Крещение в реке Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Об этом свидетельствуют все четыре Евангелия», — напомнил митрополит Антоний.

    Управляющий делами УПЦ рассказал, что сегодня по уставу Церкви после Божественной литургии во всех храмах совершается Великое освящение воды.

    "Агиасма — великая святыня, которая дается человеку для возможности спасаться духовно и физически. После богослужения эту воду несут домой. Освящая свое жилище, поют тропарь и кондак Крещения Господня. В день праздника освященную воду можно пить весь день. В дальнейшем эта вода употребляется утром натощак, а также во время болезней и при другой необходимости", — отметил митрополит Антоний.

    Владыка напомнил верующим, что в день Крещения Господня купание в проруби не является обязательным атрибутом празднования, или тем, чего требует Православная Церковь.

    "Мы чувствуем пришествие благодати, когда совершается освящение воды, когда мы выпиваем, наполненную Божьей благодатью воду, умываемся ею и обретаем великую помощь Божию. И если человек чувствует потребность совершить омовение в проруби, Церковь не препятствует этому желанию, которое стало уже традицией в народе", — заключил митрополит Антоний.

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    Напомним, в день Крещения Господнего Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освящает воды Днепра у Свято-Покровского собора на Оболонской набережной.

    Во всех храмах в этот день поют тропарь праздника: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое явись поклонение, родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе".

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