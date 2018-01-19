"Очищение надо начать с себя". Украинцев поздравили с крещением первые лица страны

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Высшее руководство стран поздравило украинцев с праздником Крещения Господня и пожелали крепкого здоровья и начать очищение от грехов с себя.

Так, президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook: "Поздравляю со светлым праздником Богоявления и Крещения Господня! Мира и Божьей защиты всем нам".

В свою очередь и премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Крещением.

"Поздравляю с Крещением Гоcподним! Крепкого здоровья и Божьего благословения", – написал он в Facebook.

К поздравлениям присоединился и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Друзья, поздравляю с праздником Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Считается, что в этот день около двух тысяч лет назад Иисус Христос, перед тем, как начать свое служение, принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Когда Иисус пришел на берег Иордана, Иоанн узнал его как мессию и сам хотел принять крещение от него. Но Иисус настоял и вместе со всеми вошел в воду, приняв святое водное крещение, показав пример всем нам. Праздник Крещения Господа нашего напоминает нам о необходимости очистки каждого человека. И начинать это очищение надо не с соседа, а с себя. Именно этому учит нас Христос. Он учит, что легкий и быстрый путь – не всегда правильный, что оценивать людей надо не по их словам, даже громким и убедительным, а по делам. Поэтому Крещение – это не просто экстремальная водная процедура – это отказ от греха, это выбор другого пути. Пути правды, веры и любви", – написал он.

Ранее стало известно, где в Киеве в Крещение можно окунуться в проруби.