наверх
19.01.201812:27
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинцев на Крещение будут охранять 12 тыс силовиков

    (обновлено: )126
    Праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более чем 11,8 тыс. храмов и на 1,3 тыс. водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 млн человек.
    Крещение на Днепре в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 19 января, на Крещение, безопасность в местах проведения массовых мероприятий будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

    Крещенские купания в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение в Украине: политические и народные традиции

    По данным полиции, праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более чем 11,8 тыс. храмов и на 1,3 тыс. водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 млн человек.

    В Киеве праздничные мероприятия пройдут в 118 культовых сооружениях. Ожидается, что участие в них примут более 12 тыс. человек.

    В столице порядок и безопасность в местах богослужений и рядом с культовыми сооружениями будут обеспечивать более 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

    Ранее стало известно, где в Киеве в Крещение можно окунуться в проруби.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    ГСЧС спасли сотни машин
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Ульяна Супрун выступает с трибуны Верховной Рады
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших