Украинцев на Крещение будут охранять 12 тыс силовиков

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 19 января, на Крещение, безопасность в местах проведения массовых мероприятий будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более чем 11,8 тыс. храмов и на 1,3 тыс. водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 млн человек.

В Киеве праздничные мероприятия пройдут в 118 культовых сооружениях. Ожидается, что участие в них примут более 12 тыс. человек.

В столице порядок и безопасность в местах богослужений и рядом с культовыми сооружениями будут обеспечивать более 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Ранее стало известно, где в Киеве в Крещение можно окунуться в проруби.