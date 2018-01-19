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    Фотоленты

    Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение

    (обновлено: )85301
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    Виталий Козловский в Тайланде
    Александр Пономарев на Сейшелах
    Руслана на Крещение обливалась водой и обтиралась снегом
    Виктория из группы НеАнгелы в Кении
    Народные депутаты Дмитрий Лубинец и Олег Барна, Крещение 19 января 2018 года
    Глава Радикальной партии Олег Ляшко, Крещение 19 января 2018 года
    Глава Радикальной партии Олег Ляшко, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Днепродзержинского городского совета Юлия Поливода, Крещение 19 января 2018 года
    Заместитель главы Харьковского районного совета Виталий Рожанский, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Киевсовета Сергей Артеменко, Крещение 19 января 2018 года
    Народный депутат Александр Дубинин, Крещение 19 января 2018 года
    Народный депутат Александр Дубинин, Крещение 19 января 2018 года
    Мэр Тернополя Сергей Надал, Крещение 19 января 2018 года
    Мэр Тернополя Сергей Надал, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Сергей Каплин, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Сергей Каплин, Крещение 19 января 2018 года
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    скриншот видео
    Виталий Козловский в Тайланде
    Виталий Козловский в Тайланде
    instagram.com/vkozlovskiy
    Александр Пономарев на Сейшелах
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    Руслана на Крещение обливалась водой и обтиралась снегом
    Руслана на Крещение обливалась водой и обтиралась снегом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Виктория из группы НеАнгелы в Кении
    Виктория из группы "НеАнгелы" в Кении
    instagram.com/vikanablack
    Народные депутаты Дмитрий Лубинец и Олег Барна, Крещение 19 января 2018 года
    Народные депутаты Дмитрий Лубинец и Олег Барна, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/dmytro.lubinets
    Глава Радикальной партии Олег Ляшко, Крещение 19 января 2018 года
    Глава Радикальной партии Олег Ляшко, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/O.Liashko
    Глава Радикальной партии Олег Ляшко, Крещение 19 января 2018 года
    Глава Радикальной партии Олег Ляшко, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/O.Liashko
    Депутат Днепродзержинского городского совета Юлия Поливода, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Днепродзержинского городского совета Юлия Поливода, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/juliya.polivoda
    Заместитель главы Харьковского районного совета Виталий Рожанский, Крещение 19 января 2018 года
    Заместитель главы Харьковского районного совета Виталий Рожанский, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/Vitalii Rozhanskyi
    Депутат Киевсовета Сергей Артеменко, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Киевсовета Сергей Артеменко, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/Сергій Артеменко
    Народный депутат Александр Дубинин, Крещение 19 января 2018 года
    Народный депутат Александр Дубинин, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/Александр Дубинин
    Народный депутат Александр Дубинин, Крещение 19 января 2018 года
    Народный депутат Александр Дубинин, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/Александр Дубинин
    Мэр Тернополя Сергей Надал, Крещение 19 января 2018 года
    Мэр Тернополя Сергей Надал, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/sergij.nadal
    Мэр Тернополя Сергей Надал, Крещение 19 января 2018 года
    Мэр Тернополя Сергей Надал, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/sergij.nadal
    Депутат Сергей Каплин, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Сергей Каплин, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/kaplins
    Депутат Сергей Каплин, Крещение 19 января 2018 года
    Депутат Сергей Каплин, Крещение 19 января 2018 года
    facebook.com/kaplins
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке "Наталка"
    facebook.com/merkieva
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке "Наталка"
    facebook.com/merkieva

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    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года

    В Украине 19 января широкого отмечается Крещение Господне: в этот день проходят традиционные купания в проруби. Многие украинские политики не побоялись залезть в ледяную воду, чтобы отметить праздник и опубликовать фотографии своего подвига.

    Мэр Киева Виталий Кличко на Крещение в Гидропарке прихватил с собой всех глав районных администраций столицы. "Кто плохо работает — вынырнет не сразу", — пошутил Кличко.

    Смотрите также: Ляшко перепутал фамилию вице-премьера и назвал ее Климпуш-Цицькадзе

    Глава Социалистической партии Украины, скандальный советник главы МВД Илья Кива запрыгнул в холодные воды Днепра в буквальном смысле с рычанием.

    А вот украинские поп-исполнители оказались более изнеженными: Александр Пономарев искупался на Сейшельских островах, Виталий Козловский — в Таиланде. Зато Руслана Лыжичко показала пример мужчинам: певица облилась водой и обтерлась снегом.

    Смотрите также: Как киевская молодежь ныряла в проруби на Крещение

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