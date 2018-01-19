Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение

В Украине 19 января широкого отмечается Крещение Господне: в этот день проходят традиционные купания в проруби. Многие украинские политики не побоялись залезть в ледяную воду, чтобы отметить праздник и опубликовать фотографии своего подвига.

Мэр Киева Виталий Кличко на Крещение в Гидропарке прихватил с собой всех глав районных администраций столицы. "Кто плохо работает — вынырнет не сразу", — пошутил Кличко.

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Глава Социалистической партии Украины, скандальный советник главы МВД Илья Кива запрыгнул в холодные воды Днепра в буквальном смысле с рычанием.

А вот украинские поп-исполнители оказались более изнеженными: Александр Пономарев искупался на Сейшельских островах, Виталий Козловский — в Таиланде. Зато Руслана Лыжичко показала пример мужчинам: певица облилась водой и обтерлась снегом.

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