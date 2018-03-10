Певица Руслана раскритиковала политику украинизации и призвала власти отказаться от "шароварщины". Вместе с тем если в публичной сфере несогласие с тотальной украинизацией приводит к скандалам, то на бытовом — к травле, дракам или увольнениям.
Украина имеет талант - сегодня известный телевизионный слоган. Вместе с тем, реальность такова, что многие украинские деятели более известны в мире, чем у себя на родине. Чем известна Украина на культурном поприще за рубежом - в обзоре РИА Новости Украина.
Певица призвала в социальной сети покупать билеты "на украинское Евровидение" на украинском языке. По ее словам, на первый полуфинал она приобрела билет с текстом на английском языке, а на второй - на украинском.
Вечерние выступления конкурсантов будет судить профессиональное жюри во главе с певицей Русланой Лыжичко - звездой Евровидения от Украины. Об этом в эфире "ГС" рассказал один из организаторов фестиваля, Алексей Денисенко.
Сегодня, даже в эти сжатые сроки, ответственным за конкурс по силам организовать работу таким образом, чтобы Евровидение-2017 прошло на достойном уровне, отмечает певица и общественный деятель Руслана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".