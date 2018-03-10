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    Руслана Лыжичко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    В популярную украинскую певицу бросили камень, когда она ехала в поезде
    Известная украинская певица попала в происшествие в скоростном поезде
    21:49 25.01.2018
    1385
    По словам певицы Русланы Лыжичко, в поезд "Интерсити", в котором она ехала во Львов, бросили камень на ходу в окно. Никто не пострадал, камень упал к ней на колени, стекло вылетело на ходу наружу.
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение 
    16:47 19.01.2018
    2090
    Крещение дает украинским политикам хороший повод для PR и саморекламы. Представители практически всех политических сил Украины публично купаются в проруби и публикуют свои фото в плавках.
    Певица Руслана
    Руслана назвала украинцев потомками древних цивилизаций
    13:34 04.01.2018
    526
    По словам популярной певицы Русланы, корни Украины свидетельствуют о древних культурах и цивилизациях, а страна все еще пользуется "референсами, навязанными СССР".
    Руслана поле операции
    С открытой раной. Руслана вышла на сцену после сложной операции
    12:16 11.12.2017
    1356
    По словам победительницы Евровидения-2004 Русланы Лыжичко, она сняла повязку и выступала на сцене на Национальном отборе Евровидения в Румынии с открытой раной.
    Руслана. Архивное фото
    Руслана призналась, что ушла с Майдана перед разгоном студентов
    05:54 01.12.2017
    1858
    По словам народной артистки, она уехала с Майдана в 2 часа ночи по настоянию врача. Руслана утверждает, что после жестокого разгона студентов сразу же вернулась на главную площадь столицы.
    Певица Руслана. Архивное фото
    Руслана призналась, что неоднократно посещала неподконтрольный Донецк
    03:09 25.11.2017
    2953
    По словам народной артистки Украины, ее первая поездка в неподконтрольный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после "Иловайского котла".
    Акция в защиту украинского языка. Архивное фото
    "Снимите шаровары!". Тотальная украинизация вместо культурной революции
    08:15 23.11.2017
    213575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Певица Руслана раскритиковала политику украинизации и призвала власти отказаться от "шароварщины". Вместе с тем если в публичной сфере несогласие с тотальной украинизацией приводит к скандалам, то на бытовом — к травле, дракам или увольнениям.
    Певица Руслана о шароварщине в Украине. Видео
    Певица Руслана: давайте снимем с себя шаровары 
    03:38 21.11.2017
    2341
    По словам Русланы Лыжичко, украинцы, вне зависимости от возраста, хотят "получить новый образ, новый имидж Украины, чтобы себя идентифицировать не только с вышиванками".
    В дом певицы Русланы ударила молния
    В Киеве в дом певицы Русланы ударила молния
    08:33 21.09.2017
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    По словам певицы, в результате попадания молнии обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, здание осталось без электричества.
    Евровидения-2017. Архивное фото
    На культурном фронте без перемен. Что знают об Украине в мире
    12:06 03.09.2017
    1188
    Украина имеет талант - сегодня известный телевизионный слоган. Вместе с тем, реальность такова, что многие украинские деятели более известны в мире, чем у себя на родине. Чем известна Украина на культурном поприще за рубежом - в обзоре РИА Новости Украина.
    Певица Руслана Лыжычко
    Известная певица переплыла самое большое озеро центральной Европы
    13:52 20.07.2017
    316
    Известная украинская певица, победительница "Евровидения - 2004" Руслана Лыжичко сообщила, что давно мечтала побывала на самом большом озере центральной Европы - Балатоне.
    Руслана Лыжичко, 9 июня 2017
    Руслана осталась без гонорара за выступление на Евровидении
    17:10 11.06.2017
    1062Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Победительница Евровидения-2004 Руслана сообщила, что по состоянию на сегодня деньги за выступление она не получила, потому что расчеты, по ее словам, будут продолжаться еще очень долго.
    Руслана Лыжичко, 9 июня 2017
    Руслана лишилась паспорта
    20:44 09.06.2017
    1351
    Известная певица Руслана Лыжичко сообщила, что потеряла внутренний паспорт гражданки Украины и в настоящее время проходит процедуру его восстановления.
    Певица Руслана. Архивное фото
    Руслана призвала покупать билеты на Евровидение на украинском языке
    08:38 10.05.2017
    712Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Певица призвала в социальной сети покупать билеты "на украинское Евровидение" на украинском языке. По ее словам, на первый полуфинал она приобрела билет с текстом на английском языке, а на второй - на украинском.
    Руслана
    Стало известно, кто будет хедлайнером Евровидения-2017
    18:10 04.05.2017
    699Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Певица Руслана представит свой новый сингл на Евровидении под названием It's Magical. На данный момент известно, что трек записан на английском и украинском языках.
    Певица Руслана с первыми билетами на Евровидение-2017
    Евровидение-2017. Киевлян ждет караоке с Русланой
    20:28 01.05.2017
    557Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Вечерние выступления конкурсантов будет судить профессиональное жюри во главе с певицей Русланой Лыжичко - звездой Евровидения от Украины. Об этом в эфире "ГС" рассказал один из организаторов фестиваля, Алексей Денисенко.
    Певица Руслана
    Руслана: проблемы в организации Евровидения были и будут
    15:18 14.02.2017
    617Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Сегодня, даже в эти сжатые сроки, ответственным за конкурс по силам организовать работу таким образом, чтобы Евровидение-2017 прошло на достойном уровне, отмечает певица и общественный деятель Руслана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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