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    Ляшко перепутал фамилию вице-премьера и назвал ее Климпуш-Цицькадзе

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    Досадная оплошность произошла с лидером "Радикальной партии", когда он записывал прямое включение из Верховной Рады для телеканала "112 Украина".
    Олег Ляшко по ошибке назвал вице-премьера Коимпуш-Цицькадзе
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    КИЕВ, 19 янв - РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко допустил оговорку, упоминая вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе. Глава РПЛ назвал ее "Климпуш-Цицькадзе".

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    Поняв, что ошибся, Ляшко сбился, а присутствующие народные депутаты-радикалы засмеялись.

    Казус произошел во время записи комментария для телеканала "112. Украина" в кулуарах Верховной Рады. Ляшко комментировал необходимость преодоления коррупции и бедности в Украине.

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