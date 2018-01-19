Ляшко перепутал фамилию вице-премьера и назвал ее Климпуш-Цицькадзе

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко допустил оговорку, упоминая вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе. Глава РПЛ назвал ее "Климпуш-Цицькадзе".

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Поняв, что ошибся, Ляшко сбился, а присутствующие народные депутаты-радикалы засмеялись.

Публикация от www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) Янв 18, 2018 at 11:39 PST

Казус произошел во время записи комментария для телеканала "112. Украина" в кулуарах Верховной Рады. Ляшко комментировал необходимость преодоления коррупции и бедности в Украине.

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