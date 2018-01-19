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    Фотоленты

    Киевские настоящие "моржи" показали класс на Крещение

    (обновлено: )72920
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Люди купаются в проруби во время празднования Крещения Господня, возле Свято-Покровского собора, в Киеве, 19 января 2018 г
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    УНИАН
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди купаются в проруби во время празднования Крещения Господня, возле Свято-Покровского собора, в Киеве, 19 января 2018 г
    УНИАН
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    УНИАН
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    УНИАН
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    УНИАН
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    УНИАН

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    В пятницу, 19 января, в Киеве на Крещение многие окунались в прорубь. Были среди "моржей" как новички, так и те, кто регулярно купается в холодной воде.

    Смотрите также: Как киевская молодежь ныряла в холодные проруби на Крещение

    На Оболонской набережной звучали радостные крики, эмоции лились через край. Киевские "моржи" на Крещение пришли семьями. В прорубь, не боясь холодную воду, бросались не только юные стройные девушки и татуированные качки, но и совсем еще маленькие детки.

    Смотрите также: Словно зверь. Кива после Бали рычал в Днепре на Крещение

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