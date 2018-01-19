Киевские настоящие "моржи" показали класс на Крещение

В пятницу, 19 января, в Киеве на Крещение многие окунались в прорубь. Были среди "моржей" как новички, так и те, кто регулярно купается в холодной воде.

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На Оболонской набережной звучали радостные крики, эмоции лились через край. Киевские "моржи" на Крещение пришли семьями. В прорубь, не боясь холодную воду, бросались не только юные стройные девушки и татуированные качки, но и совсем еще маленькие детки.

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