Черкассы оказались под угрозой отключения тепла

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Обесточенный город Черкассы может остаться без отопления, если не удастся восстановить поврежденные линии электропередачи в ближайшее время, сообщила в пятницу пресс-служба городской мэрии.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Черкасской области 18 января прошла сильная метель, выпало много снега. В ГСЧС сообщили, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения. В Черкассах, где более суток нет света и воды, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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"Чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях сейчас идет подвоз воды к котельным", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что если в ближайшие часы подача электричества не возобновится, то остановится городской насосный агрегат. Его остановка приведет к тому, что вода стечет из водопроводов и в систему попадет воздух. В таком случае на возобновление подачи воды понадобится не менее суток с момента возобновления подачи электричества.