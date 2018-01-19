наверх
19.01.201822:44
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    Черкассы оказались под угрозой отключения тепла

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (116)

    (обновлено: )654
    По данным пресс-службы мэрии Черкасс, чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях, идет подвоз воды к котельным.
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    facebook.com/CherkasyofCards

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Обесточенный город Черкассы может остаться без отопления, если не удастся восстановить поврежденные линии электропередачи в ближайшее время, сообщила в пятницу пресс-служба городской мэрии.

    Черкассы без воды
    Фото со страницы Константина Проценко в facebook
    Черкассы в плену желтого снега - спецкор

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Черкасской области 18 января прошла сильная метель, выпало много снега. В ГСЧС сообщили, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения. В Черкассах, где более суток нет света и воды, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    Смотрите также: Снег пошел: стихия наступает, люди гибнут

    "Чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях сейчас идет подвоз воды к котельным", — говорится в сообщении.

    В мэрии отметили, что если в ближайшие часы подача электричества не возобновится, то остановится городской насосный агрегат. Его остановка приведет к тому, что вода стечет из водопроводов и в систему попадет воздух. В таком случае на возобновление подачи воды понадобится не менее суток с момента возобновления подачи электричества.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...