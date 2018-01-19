Ажиотаж из-за ЧС. В черкасских магазинах раскупили воду

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Жители Черкасс, где отсутствует водоснабжение, в течение дня опустошили полки супермаркетов с негазированной водой.

"Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и объявлением чрезвычайной ситуации в городе", — пишет vikka.ua.

vikka.ua Отсутствие воды на полках в магазинах Черкасс

Как видно на фото, на полках остались только газированная, минеральная вода или дорогая импортная вода.

Ажиотаж также возник возле цистерн с привозной водой: люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Черкассах, где более суток нет света и воды из-за непогоды.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Черкасской области 18 января прошла сильная метель, выпало много снега. Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

Начальник Черкасского районного отдела Госслужбы по ЧС Андрей Хижняк сообщил, что к ликвидации аварийной ситуации привлекли весь личный состав и все имеющиеся ресурсы управления. Подразделения ГСЧС вместе с коммунальным предприятием "Черкассыводоканал" и ОАО "Юрия" продолжают подвозить воду в лечебные учреждения, детские сады, по графику — населению.