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    Ажиотаж из-за ЧС. В черкасских магазинах раскупили воду

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    (обновлено: )64920
    Горожане массово "атаковали" магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и объявлением чрезвычайной ситуации в Черкассах.
    Отсутствие воды на полках в магазинах Черкасс
    vikka.ua

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Жители Черкасс, где отсутствует водоснабжение, в течение дня опустошили полки супермаркетов с негазированной водой.

    "Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и объявлением чрезвычайной ситуации в городе", — пишет vikka.ua.

    vikka.ua
    Отсутствие воды на полках в магазинах Черкасс

    Как видно на фото, на полках остались только газированная, минеральная вода или дорогая импортная вода.

    Ажиотаж также возник возле цистерн с привозной водой: люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.

    Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Черкассах, где более суток нет света и воды из-за непогоды.

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    УНИАН
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    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Черкасской области 18 января прошла сильная метель, выпало много снега. Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

    Начальник Черкасского районного отдела Госслужбы по ЧС Андрей Хижняк сообщил, что к ликвидации аварийной ситуации привлекли весь личный состав и все имеющиеся ресурсы управления. Подразделения ГСЧС вместе с коммунальным предприятием "Черкассыводоканал" и ОАО "Юрия" продолжают подвозить воду в лечебные учреждения, детские сады, по графику — населению.

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