Спасатели отчитались о праздновании Крещения в Украине

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Празднование Крещения Господня в Украине 19 января прошло без чрезвычайных ситуаций, сообщает ГСЧС.
В ведомстве сообщили, что в каждом регионе были определены официальные места для купания в прорубях, где дежурили спасатели, водолазы службы и медицинские работники. На водоемах страны установили 937 спасательных постов.
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В целом на водных объектах дежурили более трех тысяч спасателей и 550 единиц техники ГСЧС.
Как сообщалось, полиция Киева на Крещение работала в усиленном режиме, за порядком следили 400 правоохранителей.