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    Россия

    В РФ рассчитывают, что Украина будет выполнять контракт по топливу для АЭС

    (обновлено: )23901
    Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ официально не уведомлена, в каких реакторах в Украине сейчас используется американское топливо, сообщила президент предприятия.
    АЭС. Ядерный объект. Радиационная опасность
    REUTERS Gleb Garanich/Files

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ намерена неукоснительно выполнять контракт по поставкам ядерного топлива для АЭС Украины и рассчитывает, что такого же подхода будет придерживаться и Киев, сообщила в интервью РИА Новости президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

    В январе нынешнего года американская Westinghouse Electric Company и украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключили новое соглашение в рамках договора о поставках ядерного топлива на АЭС Украины, предусматривающее продление срока действия договора до 2025 года; новые поставки по этому договору начнутся с 2021 года.

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    facebook.com/minpryrody
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    "У ТВЭЛа есть действующий контракт с "Энергоатомом" до конца срока эксплуатации украинских энергоблоков, который мы намерены неукоснительно исполнять. Рассчитываем, что такого же прагматичного подхода будут придерживаться наши украинские коллеги. Недопустимо, чтобы в такую тонкую материю, как атомная энергетика, вторгались политизированные решения, безопасность остается здесь ключевым приоритетом", — сказала Никипелова.

    "Мы официально не уведомлены, в каких реакторах на Украине сейчас используется американское топливо и не располагаем точной информацией о его характеристиках", — добавила президент ТВЭЛ.

    По ее словам, на других рынках ситуация иная – и компании-операторы атомных станций, и регулирующие органы сегодня стремятся к абсолютной прозрачности и взаимному обмену информацией между производителями топлива.

    ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.

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