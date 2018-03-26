В РФ рассчитывают, что Украина будет выполнять контракт по топливу для АЭС

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ намерена неукоснительно выполнять контракт по поставкам ядерного топлива для АЭС Украины и рассчитывает, что такого же подхода будет придерживаться и Киев, сообщила в интервью РИА Новости президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

В январе нынешнего года американская Westinghouse Electric Company и украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключили новое соглашение в рамках договора о поставках ядерного топлива на АЭС Украины, предусматривающее продление срока действия договора до 2025 года; новые поставки по этому договору начнутся с 2021 года.

"У ТВЭЛа есть действующий контракт с "Энергоатомом" до конца срока эксплуатации украинских энергоблоков, который мы намерены неукоснительно исполнять. Рассчитываем, что такого же прагматичного подхода будут придерживаться наши украинские коллеги. Недопустимо, чтобы в такую тонкую материю, как атомная энергетика, вторгались политизированные решения, безопасность остается здесь ключевым приоритетом", — сказала Никипелова.

"Мы официально не уведомлены, в каких реакторах на Украине сейчас используется американское топливо и не располагаем точной информацией о его характеристиках", — добавила президент ТВЭЛ.

По ее словам, на других рынках ситуация иная – и компании-операторы атомных станций, и регулирующие органы сегодня стремятся к абсолютной прозрачности и взаимному обмену информацией между производителями топлива.

ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.