наверх
11.03.201814:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок

    (обновлено: )35121
    Как уточняется,отключение произошло 11 марта для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Причиной такого решения стало проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

    "11 марта 2018 года в 00:05 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года", – говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что на данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

    В середине января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС — действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине