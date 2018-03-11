На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Причиной такого решения стало проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"11 марта 2018 года в 00:05 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

В середине января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС — действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.