Westinghouse продолжит опасный ядерный эксперимент в Украине

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Владимир Матвеев, обозреватель

НАЭК Энергоатом и американская компания Westinghouse Electric подписали контракт о продлении договора на поставки ядерного топлива на Украину до 2025 года, что может также послужить источником возникновения дополнительных рисков для ядерной и радиационной безопасности в контексте специфики реакторов советского дизайна на украинских АЭС.

Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 гг., что означает расширение и продолжение действия текущего договора для шести энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году, сообщает сайт Westinghouse.

"Продление срока действия договора усиливает роль компании Westinghouse как стратегического партнёра Энергоатома и демонстрирует нашу способность поддерживать Украину в энергетической диверсификации", — заявил Хосе Эметерио Гутьеррез, президент и главный исполнительный директор компании Westinghouse.

Гутьеррез добавил, что "тот факт, что в соответствии с условиями договора мы получаем некоторые компоненты топлива от украинского производителя, еще более укрепляют отношения между компанией Westinghouse и Украиной".

Президент Энергоатома Юрий Недашковский, комментируя новое соглашение, подчеркнул, что компания является единственной в мире, которая эксплуатирует реакторы дизайна ВВЭР-1000 и полностью диверсифицировала источники поставок ядерного топлива для реакторов этого типа. "Сотрудничество с компанией Westinghouse играет ключевую роль в достижении этой цели", — сказал Недашковский.

Сообщается, что производство и сборка топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестерос, где существуют выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов VVER (ВВЭР-1000).

По словам Азиза Дага, вице-президента и управляющего директора компании в Северной Европе, "мы довольны тем, что Энергоатом продолжает рассчитывать на Westinghouse как на надежного поставщика ядерного топлива для ректоров типа BBЭP".

Наряду с этим, по мнению экспертов, Westinghouse использует Украину как полигон для отработки и внедрения копий российского ядерного топлива на реакторах советского дизайна.

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"Украина для американцев — это опытная площадка, чтобы потом распространить поставки на станции в Финляндии, Чехии, Болгарии. И они это особо не скрывают", — считает экспертов области энергетики Дмитрий Марунич. По мнению эксперта, подобные эксперименты опасны для Украины.

Напомним, в рамках "диверсификации источников поставок ядерного топлива" для атомных станций Украины и снижения зависимости от российской компании "ТВЭЛ" — компания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Топливо Westinghouse поставляется в Украину с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. Планируется, что энергоблок перейдет полностью на топливо американской корпорации в 2018 году. В июне 2016 года на пятом энергоблоке Запорожской АЭС также началась загрузка ядерного топлива производства компании Westinghouse (ТВС-WR).

Как отмечают эксперты, решение украинских властей об использовании ядерного топлива и продлении договора на поставки ядерного топлива Westinghouse из-за ряда некоторых конструктивных несоответствий, которые снижают надежность активной зоны, является источником возникновения рисков для ядерной и радиационной безопасности.

В частности, только 30 января шестой энергоблок Запорожской АЭС разгружен на половину мощности из-за отключения турбопитательного насоса. Сейчас на станции работает пять блоков, блок № 2 — в плановом ремонте.

Согласно сообщениям, в сентябре второй энергоблок Южно-Украинской АЭС, в реактор которого загружены топливные элементы компании Westinghouse, был отключен от энергосети под действием защиты. В октябре по причине снижения давления во втором энергоблоке Хмельницкой атомной электростанции сработала система безопасности.

В июле был отключен от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС. Также энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети, а затем был также отключен от сети шестой энергоблок для устранения технических неполадок.

Как отмечают эксперты и СМИ, в контексте указанных проблем и неполадок, в сентябре на Запорожской атомной электростанции состоялись трехдневные учения Украины и США по ликвидации последствия аварии. Именно, Запорожская АЭС первой из украинских атомных электростанций стала использовать топливные сборки от американского производителя Westinghouse, плохо совместимые с реакторами советского образца.

Однако США, вместо отмены указанных поставок для реакторов советского образца, проводят учения по ликвидации масштабной аварии на украинских АЭС.