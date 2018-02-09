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    Отключен энергоблок Южно-Украинской АЭС

    (обновлено: )22130
    По данным пресс-службы "Энергоатома", в ночь на пятницу второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
    Южно-Украинская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети для планового ремонта, сообщает в пятницу оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

    Запорожская АЭС
    Фото с сайта Запорожской АЭС
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    "Девятого февраля 2018 года в 01.41 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта", — говорится в сообщении.

    По данным компании, первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме, радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений.

    В середине января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС — действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

    Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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