Отключен энергоблок Южно-Украинской АЭС

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети для планового ремонта, сообщает в пятницу оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"Девятого февраля 2018 года в 01.41 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта", — говорится в сообщении.

По данным компании, первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме, радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений.

В середине января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС — действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.