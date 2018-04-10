Инфляция в Украине. Госстат снова сообщил о росте

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В марте этого года рост потребительских цен в Украине составил 1,1% по сравнению 0,9% в феврале, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что в годовом измерении рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля.

Базовая инфляция в марте ускорилась до 1,4% с 0,6% в феврале, однако в годовом измерении она также замедлилась до 9,4% с 9,6% по итогам февраля.

По данным Госстата, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 5% и 3%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия — на 1,7%, алкогольные напитки — на 0,8%.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по инфляции в Украине в 2018 году до 10% с 9%.