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    Инфляция в Украине. Госстат снова сообщил о росте

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    Как сообщила Государственная служба статистики, в годовом измерении рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В марте этого года рост потребительских цен в Украине составил 1,1% по сравнению 0,9% в феврале, сообщила Государственная служба статистики Украины.

    Член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин
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    Сообщается, что в годовом измерении рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля.

    Базовая инфляция в марте ускорилась до 1,4% с 0,6% в феврале, однако в годовом измерении она также замедлилась до 9,4% с 9,6% по итогам февраля.

    По данным Госстата, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 5% и 3%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

    Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия — на 1,7%, алкогольные напитки — на 0,8%.

    Как сообщалось ранее, Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по инфляции в Украине в 2018 году до 10% с 9%.

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