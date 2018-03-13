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13.03.201811:47
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    Экономика

    НБУ разъяснил причину высокой инфляции

    (обновлено: )20202
    Высокая инфляция обусловлена прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.
    Доллары и гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. НБУ заявил, что инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась выше прогноза, сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

    Национальный банк Украины
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    По данным регулятора, это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

    "В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. В то же время, его усилению в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта", — сказано в сообщении.

    Как отметили в НБУ, пока монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возврат в целевой диапазон в середине 2019 года.

    Как сообщалось ранее, в Венесуэле с февраля 2017 по февраль 2018 года уровень накопленной инфляции превысил 6 тысяч процентов.

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