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    Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции в Украине

    (обновлено: )16710
    Как заявила во вторник на пресс-конференции экономист Всемирного банка по Украине Анастасия Головач, организация ухудшила прогноз по инфляции в стране в 2018 году до 10% с 9%.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по инфляции в Украине в 2018 году до 10% с 9%, заявила во вторник на пресс-конференции экономист ВБ по Украине Анастасия Головач.

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    "Ожидаем, что инфляция в 2018 году может остаться достаточно высокой и достичь 10%", — сказала она.

    Ранее ВБ прогнозировал уровень инфляции в Украине в 2018-2019 годах на уровне 9%.

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    Напомним, ранее НБУ заявил, что инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась выше прогноза. По данным регулятора, это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

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