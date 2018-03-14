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    Эксперт о замене банкнот монетами: это историческое поражение

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    Ученый секретарь сектора Генеалогии и геральдики в Институте истории Украины НАН Александр Алферов убежден, что замена купюр 1, 2, 5 и 10 гривен приведет к "уничтожению великих образов".
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Замена бумажных банкнот номиналоми 1, 2, 5 и 10 гривен говорит не только о девальвации национальной валюту, но и об историческом поражении, уверен ученый секретарь сектора Генеалогии и геральдики в Институте истории Украины НАН Украины Александр Алферов. 

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Уничтожают образ великих. 1, 2, 5 и 10 грн будут металлическими. Это не только девальвация, но и историческое поражение", — написал Алферов на своей странице в Facebook, комментируя инициативу Национального банка по замене банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

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    "Это свидетельствует о том, что из обращения будут изъяты монеты в 1, 2, 10 и, впоследствии, 5 и 25 коп. И это минимум из того, что будет дальше! Исчезнут банкноты с изображением Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы, которые имели хоть и не портреты, но образы выдающихся лидеров. Отныне на их месте будут трезубцы, а если и портреты — то это будут какие-то карлики на металлическом кружочке. Так что, господа, девальвация, которую нам в свое время создал Сбербанк РФ и Гонтарева, уничтожит у нас присутствие образов и исторических фигур", — заявил эксперт.

    Facebook Oleksandr Alfyorov
    Комментарий эксперта по поводу замены банкнот монетами

    В то же время он выразил надежду, что "будет найден какой-то другой выход из ситуации".

    Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

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