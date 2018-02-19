Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Чаще всего преступники подделывают 200 и 500 гривен, а также 100 долларов и 100 евро. Об этом сообщил начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Руслан Стрембицкий. По его словам, 80% всех поддельных купюр приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

Подробнее об этом в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал ректор международного института бизнеса, экс-заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам траплялися підроблені гривні купюрами 200, 500 грн?

— Ні, мені не намагалися їх дати. Але я мав справу з підробленими купюрами, і знаю, що це таке.

Ви б змогли на око їх відрізнити?

— Так, досить легко. Досить легко на око відрізнити приблизно 90% підробок. Як правило, папір, на якому друкуються фальшиві монети, не котоновий, на якому зроблені валюти, а паперовий. Він трошки легше. Тобто якщо ви берете купюру, і вона вам здається тонкіше і легше — це вже перша ознака підробленої купюри. Тому що більшість фальшивомонетників роблять низькоякісні підробки на дуже високоточних принтерах. Але папір досить дорогий котоновий, і тому вони економлять на ньому і роблять на звичайному папері.

Підроблені гроші наскільки є проблемою для України сьогодні?

— Це не є проблемою. Питома вага підробних грошей дуже мала. Як правило, вони ходять на ринках, і їх намагаються вручити наймеш обізнаним людям. Це на ринках, це в маленьких містечках, в селах. Факти використання фальшивих банкнот серед бізнес-середовища дуже рідкі. І там вже дійсно можуть бути використані дуже високоякісні підробки, які зроблені в наших країнах-сусідах. Адже не секрет, що це практикується і такі є лабораторії навіть на державному рівні, вони використовуються для різних диверсійних актів.

Через які канали фальшиві купюри потрапляють з-за кордону в нашу країну?

— Типово вони потрапляють контрабандою. Тобто вони не проходять звичайно митний контроль і банківський контроль. Готівка завозиться для підкріплення українських банків легально, як правило, літаками. І НБУ так купує, і комерційні банки великі купують готівку. А підроблені гроші контрабандою провозять. Але ще раз повторюю, це не масове явище. Порівняно з іншими країнами, у нас підробок досить мало. Головна причина — що українські гроші перезахищені. Тобто українські гроші захищені так, що робити підробку не вигідно. І немає ніякого сенсу, наприклад, зараз захищати 2 грн чи 1 грн, чи 5, тому що підробляти їх просто не вигідно. І чому зараз підробляють 200, 500? Колись було 50 дуже популярно підробляти, 100. Тому що йде девальвація і просто не вигідно підробляти дрібні українські купюри.

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Якщо завозять, то завозять переважно валюту. А гривню в нас виробляють?

— Виробляють, скоріше за все, тут. Але я, чесно кажучи, не бачив високоякісної підробки гривні. Просто немає ніякого сенсу підробляти гривню. Тобто рівень захисту нашої валюти набагато перевищує її цінність.

Це собі в збиток робити?

— Так, фальшивомонетники не будуть працювати собі в збиток. І тому в нас, якщо брати гривню, то дуже низькоякісні підробки, які розраховані на дуже малоосвідчених людей. От що я можу сказати. Ситуація в нас є яка? Що абсолютно нормальні американські купюри, євро-купюри, де ручкою щось написано, чи трошечки надірвано, наші банки не приймають. Оце ганебне явище. І НБУ тут просто закриває очі. І йде дискримінація українців, коли вони приходять в банки, покласти на депозит чи робити валютообмінні операції, а їх касири комерційних банків не приймають, кажуть: «отам у вас щось чорнилом написано, а там у вас щось багато перегибів». Це абсолютно неправильно. І НБУ має слідкувати за цим. Він старі валюти має збирати і міняти вже в США сам на високоякісні банкноти.

Можна якось з цим боротися?

— Можна боротися. Просто треба НБУ видати дуже жорстке розпорядження і почати штрафувати банки за те, що вони не якісно обслуговують українців. Це, по суті, дискримінація і дуже ганебне явище. Таке воно зараз все більш і більш популярне. І оце справжня проблема. Коли банк у тебе не бере купюри, оце явище неправильне. Чи беруть за це комісію — 10-20%. Це вже бізнес на українцях.

А потім банки і фінансові установи скаржаться, що люди не несуть гроші у банки.

— Тут інша причина, тому що комерційним банкам заборонили кредитування імпортерів в валюті. Це теж ганебне явище. І тому процентні ставки дуже малі. Але це вже економічна проблема. Ми відходимо від теми якості грошей. Звичайно, треба працювати. От я нещодавно повернувся з Англії, і там вже гроші пластикові.

Ранее экономист Игорь Полховский заявлял, что владельцу фальшивый купюр в Украине можно только посочувствовать.

А главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко отметил, что гривну не подделывают из-за ее девальвации.