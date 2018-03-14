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    Фотоленты

    Появились фото новых монет, которые заменят бумажные гривны

    (обновлено: )207
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com

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    Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен.

    Теперь банкноты этих номиналов печататься не будут, но их пока не будут изымать из обращения, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

    Также Нацбанк в среду презентовал новые монеты.

    "Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени — пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении… Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС.

    Смотрите также: В Нидерландах нашли архивные фотографии битвы за Харьков

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