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    В НБУ уверяют, что замена банкнот монетами не ускорит инфляцию

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    Нацбанк Украины принял решение о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Решения Национального банка о прекращении чеканки мелких монет и постепенной замене мелких банкнот монетами не приведут к ускорению инфляции в Украине, заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт о замене банкнот монетами: это историческое поражение

    Ранее сообщалось, что госрегулятор принял решение о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами. 

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    "Мы изучали международный опыт подобных операций — и округления, и замены банкнот на монеты – и не нашли никаких убедительных доказательств, что это каким-то образом может повлиять на инфляционные процессы", — сказал Николайчук.

    Национальный банк с 27 апреля выпустит в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривны, а с 2019-2020 года — 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

    Также Нацбанк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, при этом установлены правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения — при сумме от 5 до 9 копеек. 

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    Напомним, ранее НБУ заявил, что инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась выше прогноза. По данным регулятора, это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

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