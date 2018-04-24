Без МВФ Украина превратится в КНДР - Полховский

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Очередная программа от Международного валютного фонда может заработать уже через два года. Национальный банк Украины заявил о планах подписать новое соглашение с МВФ. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Там считают, что такое сотрудничество сохранит доступ Украины к международным рынкам капитала на прогнозный уровень. В частности, к 2020 году Нацбанк ожидает поступления от МВФ кредитных траншей на общую сумму в два миллиарда долларов.

Более подробно об украинских займах и их эффективности в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

НБУ уже планирует новую программу. А что с нынешней, она же не завершена?

— По поводу планов НБУ, знаете, это как хочу выйти замуж, а жених есть? А жениха пока нет. Это примерно из этой серии. Потому что через два года еще неизвестно, что у нас произойдет в стране и в мире и т.д. Что касается нынешней программы, нужно напомнить, что она была запущена в 2015 году, общий объем предполагаемого финансирования составлял порядка 17,5 млрд долларов, на сегодняшний момент Украина получила порядка 8 млрд долларов, из которых в прошлом году получила только один миллиард долларов и все. Почему все? Потому что данная программа предполагала проведение ряда структурных изменений, как в экономике, так и в политической системе, и социально жизненных Украины, к сожалению, часть обязательств, которые брала на себя Украина, до сегодняшнего момента не выполняется. Все мы знаем, все мы слышали, это уже набита оскомина и связана и с рынком земли, и связана с антикоррупционными судами, и структурным изменением в нашей экономике, связанным с борьбой с олигархами, с борьбой с монополией и т.д., и т.п. Этого сегодня ничего не делается, поэтому МВФ приостановил финансирование по существующей программе.

Какова будет новая программа, на каких условиях, и будет ли — неизвестно. Но мы знаем одно, что в 2019 и 2020 году у нас планируются серьезные выплаты по существующим нашим долгам – это и возврат денежных средств, выплаты процентов, и я так думаю, что самостоятельными силами без поддержки международных институций нам справиться с этой программой будет очень сложно. И надо напомнить, что, если в прошлом году мы получили от МВФ всего лишь миллиард, то уже в прошлом году мы выплатили уже по обязательствам порядка 1,2 миллиарда, то есть больше выплатили, чем получили.

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Что на самом деле дают эти транши от МВФ, и насколько экономика Украины зависит от внешних заимствований?

— Вообще весь мир с любой экономикой, любой страны, начиная от США и кончая, к сожалению, кончая Украиной, потому что Украина не находится в первых топовых позициях экономик мира, все зависят от взаимных инвестиций, взаимного перетока капитала – это нужно понимать, это ничего страшного, это нормальная позиция. Теперь что касается текущей ситуации. МВФ – это индикатор. Если МВФ кредитует ту или иную страну, то значит, за МВФ могут пойти другие финансовые международные институции. Это и частные инвесторы, это и европейские банки, в общем-то, это зеленый сигнал для всех инвесторов, что, ребята, с этой страной можно работать. Если МВФ в эту страну не заходит, то естественно любой потенциальный инвестор трижды будет дуть на холодную воду, лучше пока вложить деньги в другие страны, чем в эту страну, с которой не хочет работать МВФ.

Поэтому дружить с МВФ необходимо не только с точки зрения денег, заимствований, но и с точки зрения имиджа страны?

— Безусловно, потому что тем самым МВФ говорит, что это цивилизованная страна, и развитие экономики и общества идет в правильном русле, цивилизационно правильном русле.

Когда и при каких условиях Украина сможет обойтись без заимствований?

— Возьмем Северную Корею. Вот она существует на сегодняшний момент без внешних заимствований. Вопрос качества жизни. Поэтому, если мы сегодня скажем, что мы прекращаем сотрудничество с МВФ, мы прекращаем сотрудничество с различными международными институциями, то нам придется затянуть жесточайше все пояса, отказаться от импорта, а мы очень сильно завязаны на импорте, к сожалению, у нас внутреннего производства для того, чтобы даже на бытовом уровне, не заполнены, начиная от лекарств, того же газа и любых вещей, куда мы покрутим головой вокруг себя, мы увидим кучу импортных вещей. Поэтому мы от них должны отказаться, отказавшись от этого, мы отказываемся от каких-то цивилизационных достижений, и потихонечку может теоретически превратиться даже в Северную Корею.

Возьмем другую страну — Греция. Там сложная была экономическая ситуация, до дефолта довели страну, помогали очень активно ей. Сейчас говорят о том, что в Греции ситуация понемногу налаживается.

— Конечно, потому что в Греции у власти находились популисты, которые брали деньги, тратили их на закрытие текущих дыр, мы все знаем, например, что чтобы уволить человека с госслужбы за нерадивость, его нужно было предупреждать за пять лет о том, что он нехороший человек. Различные выплаты доходили до абсурда. Условно говоря, если у тебя рабочее место находилось у окна, где больше солнечного света, то ты за это получаешь какие-то там излучения дополнительные, тебе предполагаются какие-то добавки. Это все привело к тому, что, конечно, Греция оказалась в крайне плохой экономической ситуации. Но жизнь-то продолжается, жить как-то надо, поэтому да – затянули пояса, да – структурировали пенсионные выплаты, да – урезали ряд социальных программ, да – в общем-то убрали всю популистическую составляющую, развязали руки бизнесу, начали бороться с монополиями, и в финале, и конечно же, дали большие кредиты под эти программы для реализации, и как следствие — сегодня мы видим то, что Греция начинает вставать с колен, как любит у нас кое-кто говорить.

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Например, по Киеву налог на недвижимость платит порядка 40% населения всего лишь. И так повсеместно. То есть у нас есть хорошие законы, которые в принципе не реализовываются. Эти деньги могли бы идти на ремонт дворов, на ремонт дорог, на улучшение фасадов, на создание какой-то инфраструктуры. Никто этим делом не занимается. В Греции, чтоб вы понимали, безусловно, очень жестко введен контроль за сбором налогов, и, если у тебя там есть гектар земли, то будь добр с этого гектара земли заплати копеечку, если ты не платишь, тебя заставляют ее продавать.

Навести порядок на исполнительном уровне — одна из главных задач?

— Это одна из составляющих, надо понимать – зачем. Если мы эту ситуацию выстраиваем для того, чтобы потом эти деньги из бюджета выводить на какие-то личные нужды, а если мы эти деньги потом, которые мы собираем в виде налогов, направляем на развитие социально-экономической ситуации в стране, то это, конечно, плюс.

Так же, как и займы — если мы их тратим на то, чтобы выплачивать кредиты — это одна история, если мы их вкладываем в развитие экономики — совсем другая?

— Смотрите, кредиты, которые мы берем для того, чтобы рефинансировать существующие кредиты – это тоже правильно. Это опять же — мировая нормальная практика, но нужно понимать, куда направлены те деньги, которые были раньше, и как они отрабатывают. Вот смотрите, месяц назад прогноз МВФ о том, что он ухудшил показания развития ВВП на этот год с 4% до уровня 3,2%, и уже неделю назад НБУ заявил, что, по его расчетам, ВВП будет расти всего лишь на 2%. Вот о том, что, как я уже несколько раз говорил, что за последние 15 лет ВВП всей планеты выросло на 50%, и только Украина и еще несколько стран – ВВП упало на 20%. Вот это показатели наших экономических реформ, нашего понимания кто мы и куда мы движемся. И вот эти результаты, это фишка оценки существующего правительства, существующих программ действия. И по большому счету мы выходим в следующий год, это год выборов, и здесь начнутся очень агрессивные популистские вещи, вот те заявления о поднятии заработной платы – правильное решение, очень правильное решение, но за счет чего, если мы уже в этом году не выполняем, за прошлый квартал не выполнили доходную часть бюджета. Только лишь включать печатный станок, а другого источника нет, а если источника нет, либо вы не говорите, либо говорите правду.

К слову, прекращение сотрудничества с МВФ поставит крест на стабильности гривны, полагает эксперт Борис Кушнирук. А монетарная политика НБУ не дает экономике возможности расти, фактически убивает ее, также подчеркнул он.