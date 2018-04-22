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    Экономика

    В МВФ сообщили о глобальных угрозах мировой экономике

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (648)

    (обновлено: )10401
    Согласно заявлению Международного валютно-финансового комитета, на данный момент риски снижения или же остановки мирового экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Финансовая уязвимость, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют угрозу для роста мировой экономики, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

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    Как подчеркивают члены комитета, рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше стран, что стало возможным благодаря резкому увеличению объема инвестиций и торговли. На данный момент риски снижения или же остановки экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.

    Также в документе отмечается, что демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики.

    МВФК является совещательной структурой Совета управляющих — высшего руководящего органа Международного валютного фонда. Комитет собирается дважды в год и состоит из 24 управляющих МВФ. Следующее заседание по плану состоится 13 октября этого года в Индонезии.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

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