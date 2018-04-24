Что же Украине делать с МВФ?

РИА Новости Украина

Международный валютный фонд подверг резкой критике власти Украины, которые медлят с реформами. В частности, для нового транша, как того требует фонд, в стране должен быть создан антикоррупционный суд, а также повышены цены на газ для населения. Напомним, директор Европейского департамента МВФ Пол Томсон на конференции в рамках весенней сессии Фонда заявил, что повышение отпускных цен на энергоносители критически важно для продолжения программы финансирования Украины.

"Мы обеспокоены, что вопрос цены на энергоресурсы снова становится вопросом политики. Это критически важно, чтобы Украина вернулась от политических дебатов к политике деполитизации вопроса стоимости энергоресурсов. Итак, сделать это — (повысить стоимость энергоресурсов для населения) критически важная часть этой программы. И это будет критической частью для нас в вопросе продолжения программы в будущем", — сказал Томсон.

К требованиям Международного валютного фонда также подключился Госдеп США. Так, исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал Киев удвоить усилия по внедрению реформ.

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, выполнение Украиной условий МВФ для получения нового транша увеличит расходы из бюджета на субсидии из-за повышения цены на газ, а созданный антикоррупционный суд будет зависим от Госдепа.

"Допустим, Украина выполнит требования МВФ — повысит в 1,5 раза тарифы на природный газ для населения, с резким увеличением расходов на субсидии из бюджета и создаст Антикоррупционный суд, зависимый от Госдепа. И в результате получит 2 млрд долларов кредитного транша, который сразу же вернет обратно фонду, потому что в 2018 году Украина должна выплатить МВФу даже больше — 2,5 млрд долларов", — отметил Скаршевский на своей странице в Facebook.

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При этом, как считает экономист, получение нового транша не прекратит в стране рейдерство, а сама Украина не станет на путь преобразования. Однако, как подчеркивает Скаршевский, драконовский условия Фонда выполняются только в том случае, если официальный Киев далек от проукраинской позиции.

"Неужели после выполнения этих требований украинская экономика начнет стремительно развиваться? Неужели это ключевые проблемы украинской экономики? Неужели прекратится рейдерство? Неужели президент станет работать хотя бы по схеме 10/90, а не 50/50 как сейчас? Неужели Украина станет на путь преобразования от сырьевой экономики к экономике, производящей высокотехнологическую продукцию? Неужели мне одному очевиден идиотизм этих МВФ-ских приоритетов? Хотя, справедливости ради, МВФ-ские приоритеты могут существовать и доминировать, только лишь, при отсутствии проукраинской власти", — резюмировал Скаршевский.