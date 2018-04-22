наверх
23.04.201800:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина и МВФ обсудили пересмотр программы сотрудничества

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (651)

    (обновлено: )32611
    По данным НБУ, в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Кроме того отмечается, что сейчас продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, сообщила в воскресенье пресс-служба Национального банка Украины.

    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Каким будет курс доллара в Украине? Все зависит от транша МВФ

    "Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка", — говорится в сообщении организации.

    По данным пресс-службы, в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Кроме того отмечается, что сейчас продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

    "Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

    Читайте также: Апрель наступил. Где транш МВФ?

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киевские духовные школы
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна