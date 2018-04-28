О транше. МВФ снова рекомендует Киеву заняться реформами

Владимир Матвеев, обозреватель

Отказ Украины от дальнейшей реализации реформ может подорвать достигнутый ранее уровень экономической стабильности, сказал в интервью РБК-Украина первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Вопрос в том, собирается ли Украина приостановить или даже отступить назад от курса дальнейшей реализации экономических реформ. Это риск потерять шансы для начала сильного и устойчивого роста экономики. Это даже могло бы подорвать достигнутый ранее уровень экономической стабильности", — цитирует Липтона издание.

По словам Липтона, Украине необходимо реализовать три ключевых положения Меморандума для продолжения эффективного сотрудничества. В частности, он сказал, что стране нужен Антикоррупционный суд, поскольку "коррупция и то, как она влияет на приток инвестиций и развитие бизнеса, является для Украины серьезной проблемой". Подчеркивается, что "достижение в улучшении финансового состояния "Нафтогаза" и, следовательно, государственных финансов в целом", — "важный элемент, поддерживающий стабильную ситуацию". Еще "одним оплотом для стабилизации ситуации" он назвал "нормализацию бюджетной политики".

Замглавы МВФ в своем интервью изданию пообещал поддержку "проведения полноценной судебной реформы в Украине", отметив, что "именно сейчас Украине необходим специализированный суд для эффективной борьбы с коррупцией".

По его словам, "реализация таких шагов послужила бы основой для нашей финансовой поддержки".

В этом контексте Украина и МВФ обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества в ходе ежегодного Весеннего собрания МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне.

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"Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", — подчеркнул Дэвид Липтон, сообщает пресс-служба Национального банка.

"Украинская сторона убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечения макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в нашей стране, и поэтому имеем с МВФ общее видение перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы верим и сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы", — сказал, в свою очередь, глава Национального банка Украины Яков Смолий. Он добавил, что стороны "разработали совместную дорожную карту".

Глава Минфина Украины Александр Данилюк, в свою очередь, считает, что в ближайшее время стороны смогут согласовать вопросы и выйти на общую позицию.

"Минфин работает над бюджетной резолюцией на следующие 3 года, которая позволит продолжить нашу политику по сокращению дефицита и уменьшения долговой нагрузки в соответствии с программой МВФ", — сказал Данилюк.

Данилюк дополнил, что продолжение сотрудничества с МВФ "является важным для инвесторов и является предпосылкой получения дополнительного финансирования от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза", передает пресс-служба НБУ.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своем отчете отметило, что очередной транш макрофинансовой помощи в рамках сотрудничества с МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.

УНИАН Николай Лазаренко Петр Порошенко и Дэвид Липтон

В инфляционной отчете НБУ указывалось, что Нацбанк Украины планирует подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда в 2020 году. К 2020 году НБУ ожидает поступления от МВФ кредитных траншей на общую сумму в $2 млрд.

10 марта этого года представитель МВФ заявил, что фонд не готов назвать дату очередного транша финансовой помощи для Украины, но остается открытым для диалога с Киевом.

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Без получения очередного транша от МВФ успешный выход Украины на рынки внешних заимствований сейчас затруднен.

Как сообщается, продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.