Коррупция разрушает экономику - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией, поэтому отныне оценку коррупционных рисков будут учитывать при кредитовании стран. Об этом говорится в заявлении МВФ по итогам встречи глав министерств финансов и центробанков стран, входящих в состав МВФ. "Коррупция может оказать вредное воздействие на способность страны добиваться устойчивого, всеобъемлющего экономического роста, поэтому правительствам стран, желающим получить займы МВФ, предложат пройти добровольную проверку на уязвимость их систем управления", — отметили в МВФ.

Чем вызвано решение МВФ пересмотреть подход к вопросу коррупции, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як виглядає сама процедура? Як можна визначити корупційні ризики?

— Я думаю, що ця корупційна складова, чи антикорупційна складова, якщо точніше сказати, з'явилася в результаті українського кейсу. Тобто саме внаслідок того, що Україна не хоче боротися з корупцією, тобто не хоче ухвалювати відповідні закони для боротьби з корупцією. Ті органи, які створені для боротьби з корупцією, працюють недостатньо ефективно або зовсім не працюють, ми бачимо, що НАЗК не відповідає тим вимогам чи сподіванням, і далі не створений суд, і так далі. Тобто незважаючи на те, що МВФ — це, в першу чергу, про гроші, про стабільність валютної системи країни, є розуміння, що корупційна складова всередині, вона може руйнувати економіку значно сильніше, ніж недостаток фінансування, чи якісь макрофінансові проблеми. Тому що ті кошти, які нам йдуть, вони часто йдуть, як вода в пісок, вони зникають і країні краще не стає, а гроші потрібні знову.

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Тому МВФ і змінює свою позицію?

— Так. Якщо раніше найважливіше було це економіка, макроекономіка, валютна політика, монетарна політика, то сьогодні вони відходять від цих макроекономічних проблем до проблем з корупцією в самій країні, тому що це, на їх погляд, важливіше. Це стосується не лише України, це і взагалі питання проблемне до всієї Східної Європи, але український кейс став найбільш показовим, що саме нездатність створити Антикорупційний суд стримує всю взаємодію України з МВФ.

Напомним, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, то в Украине коррупция является государственной политикой. По словам эксперта, при реальной детенизации экономики показатели бюджета и валового внутреннего продукта выросли бы гораздо значительнее.