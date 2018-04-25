Денисову заподозрили в коррупционном нарушении

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Людмилу Денисову заподозрили в осуществлении "правонарушения, связанного с коррупцией", при избрании ее в Раде омбудсменом Украины: она, будучи депутатом Верховной Рады, голосовала за свое назначение на этот пост, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Парламент Украины избрал 15 марта нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава Минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской. Согласно украинскому законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

По данным агентства, Денисову заподозрили в конфликте интересов: она, будучи на посту депутата, голосовала за свое назначение омбудсменом.

"Национальное агентство установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины,… совершив действия в условиях реального конфликта интересов… нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, за подобные нарушения привлекают к административной ответственности (наложение штрафов). Сообщается, что она должна прийти для дачи пояснений в течение дня среды.

"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях… Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности, и которое имеет право подать объяснения и замечания к содержанию протоколов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило Людмилу Денисову, уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека", — говорится в сообщении.