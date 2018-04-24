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    В ГПУ находятся материалы о коррупции одного из топ-чиновников Украины

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (189)

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, сейчас в Генпрокуратуре находятся материалы, которые генпрокурор должен подписать по подозрению на одного из топ-чиновников страны.
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ передало подозрение на одного из топ-чиновников Украины. Об этом генпрокурор заявил журналистам после выступления в Брюсселе.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    "У нас есть 1700 приговоров по этим (коррупционным, — ред.) делам. С другой стороны людей интересует не это. Их интересует, когда будут результаты противодействия современной власти категории А. А это исключительно монополия НАБУ. Поэтому я нахожусь в довольно щекотливой ситуации", заявил Луценко.

    Генпрокурор рассказал, что у НАБУ сейчас около 120 дел в судах, 40% из них — по общим материалам с ГПУ.

    "Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать по подозрению на одного из топ-чиновников страны", — рассказал Луценко, добавив, что это не депутат. По его словам, сейчас "юридические службы его обрабатывают".

    Ранее Луценко заявлял, что Антикоррупционный суд должен быть независимой структурой, в том числе, от президента и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), однако он не будет панацеей для Украины.

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