В ГПУ находятся материалы о коррупции одного из топ-чиновников Украины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ передало подозрение на одного из топ-чиновников Украины. Об этом генпрокурор заявил журналистам после выступления в Брюсселе.

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"У нас есть 1700 приговоров по этим (коррупционным, — ред.) делам. С другой стороны людей интересует не это. Их интересует, когда будут результаты противодействия современной власти категории А. А это исключительно монополия НАБУ. Поэтому я нахожусь в довольно щекотливой ситуации", заявил Луценко.

Генпрокурор рассказал, что у НАБУ сейчас около 120 дел в судах, 40% из них — по общим материалам с ГПУ.

"Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать по подозрению на одного из топ-чиновников страны", — рассказал Луценко, добавив, что это не депутат. По его словам, сейчас "юридические службы его обрабатывают".

Ранее Луценко заявлял, что Антикоррупционный суд должен быть независимой структурой, в том числе, от президента и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), однако он не будет панацеей для Украины.