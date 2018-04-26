Сама за себя. Денисову заподозрили в коррупции и вызвали на "ковер"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В чем заподозрили

Уполномоченного Рады по правам человека Людмилу Денисову заподозрили в "совершении правонарушения, связанного с коррупцией" и вызвали с объяснениями в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Претензии к чиновнице возникли из-за ее голосования за свое назначение омбудсменом, при этом будучи на посту депутата "Народного фронта".

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Агентство установило, что Денисова как народный депутат 15 марта, несмотря на "конфликт интересов", участвовала в обсуждении и голосовании за свое назначение уполномоченным Рады по правам человека.

"Национальное агентство установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины,… совершив действия в условиях реального конфликта интересов… нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении НАПК.

Сообщается, что Денисовой грозит штраф в размере до 7000 гривен.

Не пришла для пояснений

Также НАПК пригласило в среду Денисову для дачи объяснений. Однако чиновница так и не явилась. Об этом сообщали Українські Новини со ссылкой на источник в НАПК.

В отношении Денисовой уже подготовлены административные протоколы и 27 апреля НАПК планирует принять решение о направлении их в суд. В частности, составлены два протокола по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним,15 марта Рада избрала Денисову омбудсменом. Как заявляли борцы с коррупцией, Денисова дважды голосовала сама за себя во время принятия парламентом решения о ее назначении.

Мнение

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что коррумпированность Денисовой — очевидна.

Однако то, что она не явилась в НАПК, — это ее право.

По его словам, в данной ситуации НАПК обязан составить протокол и передать его в суд, и единственно возможным решением суда должно быть признание ее вины.

"При этом желательно, чтобы они не протянули сроки представления этого админпротокола. Потому что суд может тогда признать вину, но поскольку сроки уже истекли, никакой ответственности за это не будет. Тем не менее, перед тем, как составить подобный протокол, НАПК приглашает лицо для того, чтобы и предоставила объяснения свои, свое видение и, возможно, возражения. Но это не отменяет необходимости составления протокол", — заявил Чаплыга в эфире Голоса Столицы.

На вопрос, могут ли теперь Денисову снять с поста омбудсмена, политолог поясняет, что есть соответствующая процедура.

"Процедура первая — составляет НАПК соответствующий протокол, после этого этот протокол направляется в суд. Если суд, а других, я надеюсь, вариантов нет, признает вину, нарушения антикоррупционного законодательства, после этого она должна быть внесена в реестр коррупционеров, и как лицо, внесенное в реестр коррупционеров, она не может занимать соответствующие должности", — резюмирует эксперт.

По материалам из открытых источников интернет