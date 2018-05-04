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    Гончаров: о тяжелой экономической болезни Украины

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (992)

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    Политики постоянно говорят, что у Украины есть обязательства перед МВФ, поэтому придется повышать цену на газ, а это неминуемо повлечет рост инфляции, безработицы и падение зарплат, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

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    Украина перечислила МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя НБУ. 

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. 

    В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

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    Экономический эксперт Александр Гончаров отмечает, что политики постоянно напоминают населению, дескать, у Украины есть обязательства перед МВФ в соответствии с программой расширенного финансирования, а значит, придется повышать стоимость газа в этом году.

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    "Но мы то знаем, что за ростом цен на энергоносители незамедлительно рванет вверх и инфляция. За последние годы эту линейную зависимость украинцы хорошо изучили", — пишет Гончаров у себя в Facebook. 

    По его словам, дальнейшие последствия также ясны, ведь если растут цены на газ, воду, электроэнергию и прочее, то падают реальные зарплаты. Затем постепенно нарастает безработица

    "И этот процесс, а точнее тяжелая экономическая болезнь давно всем известна — это стагфляция: падение производства плюс инфляция. И, конечно же, лишь одним повышением цен на газ ее никогда не вылечить", — резюмирует эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

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