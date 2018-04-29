На Банковой уверены в получении транша МВФ - СМИ

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Администрации президента уверены, что транш от МВФ Украина получит в любом случае, поэтому не спешат с выполнением ключевых требований, говорится в статье издания "Зеркало Недели".

Ни парламент, ни правительство не спешат с созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены на газ, говорится в статье.

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"МВФ наверняка понимает, что уверенность Киева в том, что помощь придет в любом случае, небезосновательна. Без поддержки Фонда нам будет очень сложно выполнить наши обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ", — пишет автор.

По данным издания, Украина находится в тройке должников фонда (11,9 млрд долл), на втором месте после Греции (12,8 млрд долл).

Без новых кредитов МВФ и без поддержки самого Фонда, гарантирующей возможность привлечения средств у других международных финансовых организаций или частных кредиторов, расплатиться по долгам будет трудновыполнимой задачей.

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Напомним, в ближайшее время Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.