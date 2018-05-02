Украина выплатила МВФ более $80 млн - СМИ

MANDEL NGAN/AFP

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украина перечислила МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя НБУ.

Как уточняется, 1 мая был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или 80,7 млн долларов в эквиваленте.

Платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges (регулярные платежи).

"Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

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Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.