МВФ требует от Украины жить по средствам - Козак

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине не хватает средств, чтобы поднять минимальную зарплату до 4200 гривен всем. В законе о госбюджете на 2018 год заложена такая возможность. Но, по данным Минфина, в первом квартале бюджет Украины недополучил 6,1 миллиарда гривен доходов. Или 3% от утвержденного показателя.

По данным Всемирного банка, Украина действительно не потянет повышения. В бюджете текущего года заложена выше зарплата в госсекторе и расходы на первичную медико-санитарную помощь. Также во Всемирном банке посоветовали не только повышать учителям и медикам зарплаты, но и проводить оптимизацию, то есть сокращение.

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Какова вероятность повышения минималки, и к каким это приведет последствиям, спрогнозировал президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які рішення влади сприятимуть підвищенню мінімалки? УНИАН О транше. МВФ снова рекомендует Киеву заняться реформами

— Саме рішення про підвищення мінімалки було ухвалене Кабміном спочатку, потім ВР для того, щоб, зрозуміло, що зараз це цікаво всім, хто планує своє політичне майбутнє, тому що підвищення торкнеться найбідніших верств населення, саме підвищення мінімальної зарплатні бюджетників, зокрема, і тому це для них важливо і, відповідно, голоси на майбутніх виборах і тому ще наприкінці минулого року була боротьба, яким чином підвищувати цю мінімальну зарплатню 4100 чи 4200. Одну пропозицію називав прем’єр, іншу пропозицію називав президент, але не так сталось, як бажалось, тому що економіка показує, що на такі забаганки поки що немає коштів. Справді вдалось перенести це підвищення не з 1 січня 2018 року, а на період після першого кварталу за умови, що доходи бюджету будуть більші, ніж очікувалось. Як ви сказали щойно, доходи бюджету були менші, ніж очікувались на 3%, тому немає коштів, щоб підвищувати цю мінімальну зарплатню зараз. Сподіваємось, що якщо економіка виросте і доходи бюджету зростуть, можливо, таке підвищення відбудеться пізніше.

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Наскільки великою може бути проблема, що гіпотетичне підвищення мінімалки додасть піввідсотка інфляції з розрахунками?

— Залежно, на скільки підвищувати. На сьогодні мінімальна зарплатня становить три тисячі 723 гривні на місяць і підвищення її до 4100 чи до 4200. Це на 400 чи 500 майже гривень — відповідно, суттєве підвищення. Ми бачили, що минулого року, коли вже не всі пам’ятають, але підвищилась мінімальна зарплатня з 1600 до 3200 і це було суттєвим вкладом в інфляцію на той рік. Тому скільки це дасть інфляції, з цим можна сперечатись, але це точно вплине на інфляцію. Тому що саме мінімальна зарплатня людей, які насправді отримують дуже мало, йде одразу на споживання, тобто ці кошти зразу викидаються на споживчий ринок і, відповідно, ціни на товари споживчі починають зростати, тобто споживчий кошик піднімається в ціні, тобто зростає інфляція.

Чи є в світі приклади коли підвищення мінімалки оживляло внутрішній ринок або спричиняло розширення податкової бази?

— Звісно, в історії є різні прикладі і це різні моделі, коли йде розширення попиту через фінансування цього попиту державними установами, такі приклади є. На жаль, українська економіка досить маленька, вона, скажімо, не гнучка і тому, на жаль, крім цього всього, у нас дуже суттєва недовіра до держави і до національної валюти. Тому, коли на ринок приходять додаткові кошти, якщо б навіть вони були, вони підвищать інфляцію і навіть з можливістю падіння національної валюти.

Те, про що говорить Світовий банк – точене підвищення зарплатні вчителям і медикам можливе?

— Звісно, можливе.

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За рахунок тієї ж самої оптимізації?

— У наших партнерів відношення приблизно таке: робіть, що хочете, але не збільшуйте дефіцит бюджету. Хочете збільшити лікарям зарплати — збільшуйте, хочете вчителям — збільшуйте, але покажіть, за рахунок чого це збільшення. Вони категорично проти, щоб ми друкували незабезпечені кошти, тобто щоб ми підвищували дефіцит наш, коли видатки фінансуються НБУ, який просто вкидає незабезпечені нічим гривні. Але для того, щоб підвищувати зарплатню, скажімо, медикам, при цьому скорочувати якісь непотрібні установи, для цього треба більше працювати, треба зрозуміти, які саме установи не потрібні, як покращити ці послуги, чи яким чином скоротити непотрібні місця і т.д. Я не фахівець в цьому.

У нас немає надлишку фахівців.

— Або будь-які інші скорочення видатків бюджету. Можна ж скоротити, наприклад, автомобільні галузі чи в підтримці якихось наших компаній, вугільної, ще якихось галузей наших, а платити вчителям. Тобто коли кажуть, що МВФ чи Світовий банк проти якихось підвищень, це не так. Світовий банк і МВФ вимагають від нас жити за тими засобами, які в нас є, тобто жити за бюджетом, а не ходити по світу просити гроші для того, щоб ці гроші зразу ж проїсти.

Якщо у найближчі дні Рада НБУ схвалить перерахування Кабміну 44 млрд грн прибутку Нацбанку за 2017 рік це змінить ситуацію з наповненням бюджету?

— Ці кошти в бюджеті враховані, тому зміниться виключно дата приходу цих коштів. Зазвичай вони діляться помісячно, щоб не було бажання. Графік створюється протягом півроку, наприклад, ці кошти будуть поступати в бюджет. Але проект бюджету, затверджений на 2018 рік, вже враховує ці поступлення, як прибуток НБУ за минулий рік, тому нічого нового не очікується від цього рішення. Це рішення просто формальне для того, щоб НБУ міг перерахувати ці понад 40 мільярдів, потрібне формальне рішення Ради НБУ.

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Тобто підвищення зарплат у цьому році не очікувати?

— Якщо бюджет буде збиратись так, як він збирався в першому кварталі, тобто трошки з невеличким недофінансуванням навіть до тих прогнозів, які були, то, відповідно, немає джерел для підвищення мінімальної зарплатні. Хіба що ці джерела знайдуться, наприклад, уряду вдасться приватизувати ті великі підприємства і в бюджет поза планом прийдуть десятки мільярдів гривень. Звісно, тоді перед виборами знайдеться точно, куди ці кошти направити. Звісно, це буде соціальна якась сфера, зарплатня мінімальна чи, може, пенсію додадуть. У нас же є пенсії військовим, які поки що були профінансовано недостатньо, тобто є ще борги уряду, які не закриті грошима і грошей поки що не вистачає.

Ранее заслуженный экономист Украины Людмила Супрун заявляла, что Кабмин нарушает закон, не повышая минималку.

А экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, что повышение минималки приведет к повышению тарифов и углублению "в тень" малого бизнеса.