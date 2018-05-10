Эксперт: мир стоит на пороге экономического кризиса

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пенсионеры "уничтожают" мировую экономику. Аналитики частной аналитической компании Stratfor посчитали, что разрыв между затратами на пенсии и сбережениями в мировой социальной системе растет на 28 млрд $ в сутки. Если тенденция сохранится, то к 2050 году дефицит превысит $ 400 триллионов, что примерно в пять раз больше совокупного показателя мировой экономики.

Есть ли выход из этой ситуации, рассказал руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус в эфире радиостанции Голос Столицы.

В каких странах ситуация с дефицитом Пенсионного фонда наиболее критическая?

— В большинстве западных стран нарастают как явные дефициты, так и скрытые пузыри. Почему нельзя и дальше продолжать наращивание задолжености? Есть распространенное мнение, мол, доллар является мировой резервной валютой и США могут себе позволить сколько угодно занимать, потому что фактически деньги берутся из воздуха. И вот есть два параметра, по которым это невозможно, ведь цифры, которые вы сейчас привели, что до 2050 года будет 400 триллионов долларов дефицит, это же означает, что ситуация гарантировано взорвется гораздо раньше. Нельзя и дальше наращивать объемы задолженностей по двум причинам.

Во-первых, рынки перестали быть информационными индикаторами. Слишком резко выросла и слишком большая доля стала на рынках тех инвестиций, которые идут не от экономических субъектов, а от центральных банков и от Пенсионных фондов, и рынки перестали быть индикаторами. Мы не знаем реально, сколько стоит та или иная акция, когда большая часть эмиссии этой акции и большая часть капитализации покупается не экономическими субъектами, а регуляторами Пенсионных фондов.

Вторая причина, по которой невозможно дальше наращивать задолженность – изменения остального мира, изменение развивающихся стран по отношениях к доллару, уменьшилась вера в доллар. Как было раньше? США в случае необходимости повышает ставку ФРС и начинает работать суперпылесос. Со всего мира деньги идут в американскую финансовую систему, таким образом все остаются на голодном пайке, а США получают необходимые ресурсы.

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Далеко ходить не надо. Так в Украине было после 2008 года, а сейчас они подняли ставку в конце марта и обнаружили совершенно неожиданное несоответствие того, что этот процесс привлечения денег стал гораздо, чуть ли не на порядок меньше, то есть уровень доверия к доллару существенно ниже. Все эти факторы позволяют подтвердить мой прогноз о том, что мир в целом находится, это в цивилизационном плане, накануне медиаобвала, который по масштабам будет превышать 2008 год. Мой базовый прогноз, опубликованный в 2009 году, называется вторая 30-летняя война. Вот она и есть. Украину к этим процессам невозможно привлечь. Ми не идем в русле мировых процессов. У нас совершенно другое. Мы опережаем ее. Образно говоря, то что началось у нас в 1991 году наша фаза они только-только к ней подходят. И, конечно, во всем виноваты не пенсионеры, а в чем же причина? Причина – резкое замедление нужного технологического и культурного развития.

Каким образом можно исправить эту ситуацию?

— Есть среди западных стран вполне себе благополучные страны. Мы же не говорим, как, помните, в советские времена — загнивание запада, там есть благополучные страны, но большая часть из них имеет неблагополучные, неблагоприятные перспективы. Для этих стран на стратегическом уровне рекомендаций нет, то есть обвал будет, большая часть Пенсионных фондов обанкротится, большая часть обанкротится предприятий и сфера здравоохранения, там тоже пузыри не меньшего значения. То есть для этих стран можно давать рекомендации только на уровне корпораций и на уровне частных лиц. Что делать частным лицам сейчас, чтобы избежать этого обвала потом? Для благоприятных стран там можно давать рекомендации, действительно. По тому, что делать частным лицам – выводить свои сбережения из стран с неблагоприятными условиями. Ничего там не сделаешь.

По идее, ситуация будет хуже, чем в 2008 году, долги ведь никуда не деваются?

— Они останутся висеть, но фактически не будут списаны. Значительная часть Пенсионного фонда будет обанкрочена и государство не придет на помощь, потому что не в состоянии будет.

В Украине тоже существенный дефицит Пенсионного фонда. Что вы можете по этому поводу сказать?

— Это совсем другая тема. Нельзя переводить. У нас очень любят ухудшение и снижение социальной защиты, остатков социальной защиты населения сводить на два. Мы должны действовать в рамках мировых тенденций, это раз. У нас идут одни процессы. Мы уже фактически на дне, в том числе, и в пенсионном плане. У них идут другие процессы, а это не взаимосвязано. Вообще мой прогноз о медиаобвале, который будет гораздо больше, чем 2008 года, еще пару лет назад казался крайне маловероятным, но вот сейчас последние два-три месяца происходят такие события, что все больше и больше авторитетных аналитических центров приходят к аналогичным выводам.

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Есть такой элемент, как повышение пенсионного возраста в мировом масштабе. Это поможет отсрочить обвал?

— Этот резерв уже исчерпан. Уровень пенсионного возраста повышался и не один раз, ведь темпы замедления научно-технического развития вся эта система начала тормозить не сейчас, а с начала 1970-х и использовалась очень много, целый ряд резервов, который позволят оттянуть крах этой системы. Сейчас крах этот приближается, потому что действие этих резервов исчерпывается, возможности этих резервов исчерпывается. Как можно дальше поднимать пенсионный возраст, когда не растет средняя продолжительность жизни?

Если говорить о мировых странах, то там продолжительность жизни продолжает расти?

— Он растет гораздо медленнее, а пенсионный возраст повышается гораздо быстрее и они придут к той же ситуации, которая и у нас, что большая часть, по крайней мере, мужского населения не будет доживать до пенсии и какая мотивация тогда? Опять, сравнивая с Украиной, какая мотивация? В Украине сейчас отсутствует мотивация платить деньги в Пенсионный фонд в виду бешеной инфляции и того, что он в конце концов получит на пенсии копейки относительно того, что он выплатит Пенсионному фонду. Это в том случае, если он доживет, а большинство мужчин вообще не доживают до пенсионного возраста.

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