Руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус заявил в эфире "ГС", что идея привязки гривны к корзине валют хорошая, однако перспектива стабильности евро или доллара слишком мала.
По мнению эксперта Владимира Стуса, есть сразу несколько причин. Первая — усиление боевых действий на линии соприкосновения, элементарные военные риски. Второй фактор — гривне не удается отвязаться от рубля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".