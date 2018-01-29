Устенко: Украина рискует погрузиться в новый экономический кризис

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году поступления по программе кредитования Международного валютного фонда составят 2 млрд долл., в то время как ранее НБУ прогнозировал получение двух траншей кредита на общую сумму 3,5 млрд долл.

Вскоре после встречи Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард, руководитель украинского Минфина Александр Данилюк сообщил, что транш от МВФ в $1,9 млрд Украина должна получить уже в мае. А Лагард после переговоров написала в своем "Твиттере", что для получения нового кредита Украина планирует выполнить все обязательства, причем авансом.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заверил, что Украина ускорит подготовку президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда ко второму чтению в Верховной Раде в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом, предусматривающими учет рекомендаций Венецианской комиссии.

Насколько критично, что Украина получит меньше денег от МВФ, чем планировала, и каковы шансы, что очередной транш будет выделен, РИА Новости Украина рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

На какой объем средств от МВФ может рассчитывать Украина в этом году?

— Никто не сказал, сколько точно мы можем получить, и никто сейчас, вот в этот период времени, не скажет, сколько мы получим, если выполним все требования. Просто базовые расчеты исходят из того, сколько можно траншей получить, и поэтому некоторые думают, что можно соединить первый и второй транш, некоторые думают, что по одному траншу. Но максимум, который должен зайти в страну в этом году от Международного валютного фонда — 4 млрд миллиарда долларов.

Кроме того, не факт, что эти деньги придут в принципе, потому что для того, чтобы они пришли, мы должны реально выполнить ту повестку дня, за которую взяли на себя ответственность. И из всей этой повестки дня самое основное, самое принципиальное (и это очевидно для всех и после «Украинского дома» с Липтоном, и после Кристин Лагард, и по всем заявлениям, прозвучавшим ранее) — это условие, связанное с Антикоррупционным судом. Если не будет Антикоррупционного суда, Украина ничего не получит вообще. Как я и раньше говорил, все действия украинских властей воспринимаются только под этим углом зрения.

Насколько критично, что Украина получит меньше денег от МВФ, чем рассчитывала?

— Чем меньше мы получаем от МВФ и от европейцев, тем больше нам нужно будет одолжить на внешних рынках. Но если не будет финансирования от международных институтов, и от МВФ в частности, у украинского министерства финансов не будет возможности выходить на международные рынки заимствования. Или заимствования будет очень дорогим. Я даже не знаю, насколько украинская власть готова одалживать под 10% и выше, я надеюсь, что нет. При сохранении сотрудничества внешние заимствования нам могут обойтись не дороже, чем в прошлом году, а в прошлом году было 7,4%.

Но и это не дешево…

— Это безумно дорого. Ирак и Таджикистан одолжили в прошлом году под такие проценты, и мы одолжили. Только они радовались тому, что впервые за свою историю вышли на рынок.

Но мне кажется, что если ты сотрудничаешь с МВФ, то это означает, что у тебя в стране прошли какие-то реформы, а если прошли реформы, то и ставка заимствования может снизиться.

Можно ли вообще обойтись без внешних заимствований?

— В этой парадигме ты ничего не сделаешь. Тебе нужно выйти за рамки того, где ты сейчас находишься, а это означает кардинально поменять экономическую ситуацию и начать показывать экономический рост. А 3% ВВП мы в этом году уже не покажем. Сейчас все, после действий Нацбанка по повышению учетной ставки, определенно пересмотрят прогноз по росту украинской экономики. Мировая экономика и в этом, и в следующем году вырастет на 3,9%, а украинская — меньше трех процентов. Получается, что относительно общей системы мы не просто уже топчемся на месте, а пошли назад.

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Насколько реальны шансы того, что Антикоррупционный суд будет создан?

— Мне кажется, что украинский политический класс не может внутри себя найти консенсус, что больнее — создать Антикоррупционный суд и продолжить сотрудничество с иностранцами, либо ввергнуть страну в пучину нового экономического кризиса. У них единственный, мне кажется, выход, уже в политэкономической плоскости, пытаться смещать выборы на ранее время.

Я думаю, что сейчас внесут в парламент закон об Антикоррупционном суде, правильный, такой, как требует Венецианская комиссия и западные партнеры. А депутаты не наступят себе на горло (они тоже не идиоты — вырыть себе могилу и туда еще и прыгнуть) и благополучно провалят этот закон, не проголосовав за него. Будет парламентский кризис, и у президента появится возможность распустить Раду и назначить новые выборы парламента. И таким образом произойдет обновление парламента до того, пока наступит новый экономический кризис середины 2019 года. Никакие требования не будут выполнены, экономическая ситуация будет продолжать ухудшаться — только такое развитие событий может объяснить то развитие событий, которое я сейчас вижу. Либо альтернатива — мы действительно совершим прорыв и будем жить в нормальной стране, чего очень бы хотелось.