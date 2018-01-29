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    Интервью

    Устенко: Украина рискует погрузиться в новый экономический кризис

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (544)

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    Украинский политический класс не может внутри себя найти консенсус, что больнее - создать Антикоррупционный суд и продолжить сотрудничество с МВФ, либо ввергнуть страну в пучину нового экономического кризиса, считает экономист Олег Устенко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году поступления по программе кредитования Международного валютного фонда составят 2 млрд долл., в то время как ранее НБУ прогнозировал получение двух траншей кредита на общую сумму 3,5 млрд долл.

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    Вскоре после встречи Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард, руководитель украинского Минфина Александр Данилюк сообщил, что транш от МВФ в $1,9 млрд Украина должна получить уже в мае. А Лагард после переговоров  написала в своем "Твиттере", что для получения нового кредита Украина планирует выполнить все обязательства, причем авансом.

    Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заверил, что Украина ускорит подготовку президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда ко второму чтению в Верховной Раде в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом, предусматривающими учет рекомендаций Венецианской комиссии.

    Насколько критично, что Украина получит меньше денег от МВФ, чем планировала, и каковы шансы, что очередной транш будет выделен, РИА Новости Украина рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

    На какой объем средств от МВФ может рассчитывать Украина в этом году?

    — Никто не сказал, сколько точно мы можем получить, и никто сейчас, вот в этот период времени, не скажет, сколько мы получим, если выполним все требования. Просто базовые расчеты исходят из того, сколько можно траншей получить, и поэтому некоторые думают, что можно соединить первый и второй транш, некоторые думают, что по одному траншу. Но максимум, который должен зайти в страну в этом году от Международного валютного фонда — 4 млрд миллиарда долларов.

    Кроме того, не факт, что эти деньги придут в принципе, потому что для того, чтобы они пришли, мы должны реально выполнить ту повестку дня, за которую взяли на себя ответственность. И из всей этой повестки дня самое основное, самое принципиальное (и это очевидно для всех и после «Украинского дома» с Липтоном, и после Кристин Лагард, и по всем  заявлениям, прозвучавшим ранее)  — это условие, связанное с Антикоррупционным судом. Если не будет Антикоррупционного суда, Украина ничего не получит вообще. Как я и раньше говорил, все действия украинских властей воспринимаются только под этим углом зрения.

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    Насколько критично, что Украина получит меньше денег от МВФ, чем рассчитывала?

    — Чем меньше мы получаем от МВФ и от европейцев, тем больше нам нужно будет одолжить на внешних рынках. Но если не будет финансирования от международных институтов, и от МВФ в частности, у украинского министерства финансов  не будет возможности выходить на международные рынки заимствования. Или заимствования будет очень дорогим. Я даже не знаю, насколько украинская власть готова одалживать под 10% и выше, я надеюсь, что нет. При сохранении сотрудничества внешние заимствования нам могут обойтись не дороже, чем в прошлом году, а в прошлом году было 7,4%.

    Но и это не дешево…

    — Это безумно дорого. Ирак и Таджикистан одолжили в прошлом году под такие проценты, и мы одолжили. Только они радовались тому, что впервые за свою историю вышли на рынок.

    Но мне кажется, что если ты сотрудничаешь с МВФ, то это означает, что у тебя в стране прошли какие-то реформы, а если прошли реформы, то и ставка заимствования может снизиться.

    Можно ли вообще обойтись без внешних заимствований?

    — В этой парадигме ты ничего не сделаешь. Тебе нужно выйти за рамки того, где ты сейчас находишься, а это означает кардинально поменять экономическую ситуацию и начать показывать экономический рост. А 3% ВВП мы в этом году уже не покажем. Сейчас все, после действий Нацбанка по повышению учетной ставки, определенно пересмотрят прогноз по росту украинской экономики. Мировая экономика и в этом, и в следующем году вырастет на 3,9%, а украинская — меньше трех процентов. Получается, что относительно общей системы мы не просто уже топчемся на месте, а пошли назад.

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    Насколько реальны шансы того, что Антикоррупционный суд будет создан?

    — Мне кажется, что украинский политический класс не может внутри себя найти консенсус, что больнее — создать Антикоррупционный суд и продолжить сотрудничество с иностранцами, либо ввергнуть страну в пучину нового экономического кризиса. У них единственный, мне кажется, выход, уже в политэкономической плоскости, пытаться смещать выборы на ранее время.

    Я думаю, что сейчас внесут в парламент закон об Антикоррупционном суде, правильный, такой, как требует Венецианская комиссия и западные партнеры. А депутаты не наступят себе на горло (они тоже не идиоты — вырыть себе могилу и туда еще и прыгнуть) и благополучно провалят этот закон, не проголосовав за него. Будет парламентский кризис, и у президента появится возможность распустить Раду и назначить новые выборы парламента. И таким образом произойдет обновление парламента до того, пока наступит новый экономический кризис середины 2019 года. Никакие требования не будут выполнены, экономическая  ситуация будет продолжать ухудшаться — только такое развитие событий может объяснить то развитие событий, которое я сейчас вижу. Либо альтернатива — мы действительно совершим прорыв и будем жить в нормальной стране, чего очень бы хотелось.

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