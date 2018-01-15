В МИД России сообщили условия урегулирования кризиса в Украине

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает ошибкой трактовать кризис в Украине через призму противостояния России и Запада, отказ от такого толкования позволил бы урегулировать ситуацию.

"(Украина) — это тема, которая искусственно становится гораздо более масштабной или делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом в целом. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным", — заявил министр на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году.

Он пояснил, что если бы страны Запада "отошли от этой оценки, этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояния между "авторитарной" Россией и "либеральным" Западом, сконцентрировались бы вместо этого на том, что написано в минских договоренностях, — там все предельно ясно, предельно четко и какому-либо двойному толкованию не подлежит". "Тогда бы, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", — сказал он.

"Потому что это означало бы, что отказ от идеологизированной трактовки ситуации как якобы имеющей глобальное значение для отношений России и Запада просто бы позволил бы нашим западным коллегам отойти от бездумной, безоглядной поддержки линии, которую ведет официальный Киев на срыв своих обязательств по минским договоренностям", — добавил министр.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.