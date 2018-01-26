Устенко: Нацбанк пожертвовал экономическим ростом, а значит...

РИА Новости Украина

Национальный банк Украины прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года составит 8,9%. Ранее НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 7,3%.

"Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", – говорится в заявлении НБУ. С учетом инфляции 25 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых.

Отметим, что регулятор с 15 декабря прошлого года поднял учетную ставку с 13,5% до 14,5%, подорожали и кредиты. При этом эксперты прогнозировали, что в 2018 году НБУ еще минимум дважды повысит учетную ставку, борясь с очередными витками инфляции.

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Напомним, что не так давно председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет.

"Однако, если проанализировать динамику обменного курса гривны к доллару США в течение последних лет, то текущая ситуация на валютном рынке Украины выдается традиционной, ведь прослеживается четкая сезонность курсовой динамики с пиками обесценивания гривны в январе-феврале", — уточнил Данилишин.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко отметил, что увеличение ставки Национального банка приводит к уменьшению инфляции, однако, жертвой при этом будет экономический рост.

"Своим шагом НБУ сигнализирует о следующем: своей независимости, о том, что инфляция для него более важный "зверь", чем рост, о том, что монетарная политика будет продолжать оставаться жесткой, а значит и роль руководителя НБУ важна только в рамках этой жесткости", — отметил Устенко на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, для стимулирования экономического роста властям все же придется переходить к необходимым реформам.

Скриншот с сайта Facebook

"Логичный вывод — при объективной невозможности стимулировать экономический рост монетарными методами надо переходить к реформам, которые позволят улучшить качество бизнес-климата и обеспечат рост. Так что как ни крути, а реформы делать придется (не те, которых пару сотен, а те которые надо)", — подытожил Устенко.