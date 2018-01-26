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    Устенко: Нацбанк пожертвовал экономическим ростом, а значит...

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    Как подчеркнул исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, рано или поздно придется переходить к реформам, с которыми в стране улучшится бизнес-климат и будет экономический рост.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец
    Процентная ставка. НБУ борется с инфляцией удушением экономики

    Национальный банк Украины прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года составит 8,9%. Ранее НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 7,3%. 

    "Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", – говорится в заявлении НБУ. С учетом инфляции 25 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых.

    Отметим, что регулятор с 15 декабря прошлого года поднял учетную ставку с 13,5% до 14,5%, подорожали и кредиты. При этом эксперты прогнозировали, что в 2018 году НБУ еще минимум дважды повысит учетную ставку, борясь с очередными витками инфляции

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    Напомним, что не так давно председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: НБУ сам себе противоречит в своих прогнозах

    "Однако, если проанализировать динамику обменного курса гривны к доллару США в течение последних лет, то текущая ситуация на валютном рынке Украины выдается традиционной, ведь прослеживается четкая сезонность курсовой динамики с пиками обесценивания гривны в январе-феврале", — уточнил Данилишин.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко отметил, что увеличение ставки Национального банка приводит к уменьшению инфляции, однако, жертвой при этом будет экономический рост.

    "Своим шагом НБУ сигнализирует о следующем: своей независимости, о том, что инфляция для него более важный "зверь", чем рост, о том, что монетарная политика будет продолжать оставаться жесткой, а значит и роль руководителя НБУ важна только в рамках этой жесткости", — отметил Устенко на своей странице в Facebook.

    По мнению эксперта, для стимулирования экономического роста властям все же придется переходить к необходимым реформам.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Логичный вывод — при объективной невозможности стимулировать экономический рост монетарными методами надо переходить к реформам, которые позволят улучшить качество бизнес-климата и обеспечат рост. Так что как ни крути, а реформы делать придется (не те, которых пару сотен, а те которые надо)", — подытожил Устенко. 

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