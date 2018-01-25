Нацбанк прогнозирует, что темпы инфляции в Украине ускорятся

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года составит 8,9%, говорится в сообщении НБУ, опубликованном в четверг.

Ранее Нацбанк прогнозировал инфляцию на уровне 7,3%.

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"Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", – говорится в заявлении НБУ.

С учетом инфляции 25 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых.

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Ранее председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет.