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    Нацбанк прогнозирует, что темпы инфляции в Украине ускорятся

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (852)

    (обновлено: )210100
    Прогноз Центрального банка Украины относительно уровня инфляции ухудшен: вместо 7,3% инфляционные ожидания НБУ повысились до 8,9%. Повышена также учетная ставка.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года составит 8,9%, говорится в сообщении НБУ, опубликованном в четверг.

    Ранее Нацбанк прогнозировал инфляцию на уровне 7,3%.

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    "Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", – говорится в заявлении НБУ.

    С учетом инфляции 25 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых.

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    Ранее председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет.

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