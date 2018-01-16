Гончаров: господа, внимательно следим за решениями финвластей США

РИА Новости Украина

В 2018 году следует внимательно следить за решениями финансовых властей США, которые взяли курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Это непременно отразится на повышении кредитных ресурсов для развивающихся стран, в том числе и для Украины, сообщает экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"В то же время даже не очень большой приток денег на украинский биржевой рынок, например, из США или Китая может достаточно позитивно сказаться на котировках ценных бумаг, и индексы украинских фондовых бирж могут показать существенный рост", – прогнозирует эксперт.

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И, конечно же, добавляет он, по требованию участников украинского рынка в 2018 году необходимо разработать и принять национальную программу структурной реформы биржевого рынка, которая помимо прочих разделов включала бы Концепцию создания Ассоциации, как саморегулирующей организации для защиты прав трейдеров и инвесторов срочного рынка.

Напомним, Национальный банк Украины с 15 декабря прошлого года поднял учетную ставку с 13,5% до 14,5%, кредиты уже подорожали. При этом эксперты уверены, что в 2018 году НБУ еще минимум дважды повысит учетную ставку, борясь с очередными витками инфляции.