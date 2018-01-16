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    Гончаров: господа, внимательно следим за решениями финвластей США

    (обновлено: )50301
    Решения правящих американских кругов непременно отразятся на повышении кредитных ресурсов для развивающихся стран, в том числе и для Украины, отмечает экономист Александр Гончаров.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    РИА Новости Украина

    В 2018 году следует внимательно следить за решениями финансовых властей США, которые взяли курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Это непременно отразится на повышении кредитных ресурсов для развивающихся стран, в том числе и для Украины, сообщает экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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    "В то же время даже не очень большой приток денег на украинский биржевой рынок, например, из США или Китая может достаточно позитивно сказаться на котировках ценных бумаг, и индексы украинских фондовых бирж могут показать существенный рост", – прогнозирует эксперт.

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    И, конечно же, добавляет он, по требованию участников украинского рынка в 2018 году необходимо разработать и принять национальную программу структурной реформы биржевого рынка, которая помимо прочих разделов включала бы Концепцию создания Ассоциации, как саморегулирующей организации для защиты прав трейдеров и инвесторов срочного рынка.

    Напомним, Национальный банк Украины с 15 декабря прошлого года поднял учетную ставку с 13,5% до 14,5%, кредиты уже подорожали. При этом эксперты уверены, что в 2018 году НБУ еще минимум дважды повысит учетную ставку, борясь с очередными витками инфляции. 

    Facebook Александра Гончарова
    Комментарий Александра Гончарова
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